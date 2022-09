Septembris algab uus suvi!

Sellega on nõus ka Hiiumaa Vananaistesuve projektijuht Ly Johansen: “Saarte suvi kestabki kauem, sest meri hoiab sooja, aga tegelikult ei sõltu ju puhkuse sisu sugugi ilmast – ikka sellest, mida teha on ja see kõik ju jätkub septembris.” Lisaks võrdleb ta Hiiumaa turismihooaega supipajaga. Maikuu on neile, kellele meeldib süüa kuuma suppi. Kes ei hooli sellest, kui mõni porgandijupike veel tooreski on – pea­asi, et ruttu kõhu täis saaks. Juulikuu on neile, kellele meeldib see osa supist, kus potis on veel paksu ja leent võrdselt. September ja vananaiste­suvi on laagerdunud supi armastajaile, kui potipõhjas on paksu juba rohkem kui leent. “See on tummine aeg, nagu viimased leiva- või saiajupiga taldrikult kokku kogutud supiampsud.”

12 põhjust, miks tulla

Hiiumaale vananaistesuve veetma

1. Puhkajate hordid on lahkunud ning aeg kulgeb saarel omasoodu. Randadel ja metsa­radadel valitseb rahu ja vaikus.

2. Õhtud on lõputu tähistaeva imetle­miseks piisavalt pimedad. Kerge jahedus on vaid hea põhjus kaaslasele lähemale nihkuda.

3. Septembrikuu hommikud on värsked ja udused, kaunistatud kasteste ämblikuvõrkudega. Õnneks on Hiiumaal loodus alati lähedal.

4. Seenemetsadest leiab ohtralt maitsvaid söögiseeni, mis kasvõi kohe lõkke peal pruuniks praadida. Ühtlasi on see hea võimalus pere pisematele metsaande tutvustada.

5. Samblavaipadega kaetud rannaäärsetes metsades leidub heldelt mustikaid ja pohli ning sealsamas saab ka varbad lainetesse kasta – meri ei ole veel sugugi külm.

6. Kalamehed kostitavad värske lesta­kalaga – prae või keeda supiks, või naudi hoopis kohalikes restoranides.

7. Võta jalgratas ja tee Kassarile tiir peale – Käina lahe ümbruses saad osa rändlindude sügisestest ettevalmistustest.

8. Õunapuud on suvepäikese käes küpsenud punnpõsiseid õunu täis ja nende magus lõhn hõljub kõikjal üle saare, meenutades

palavaid suvepäevi, kuid tuletades meelde, et on aeg ümber lülituda.

9. Kui seisatad, võid kuulda täielikku, lõppematut vaikust. Su kõrvad on seda igatsenud.

10. Kohalike argitoimetuste taustal tunned, kuidas elu voolab. Sina võid seista, aga elu läheb edasi. Sina võid peatuda, aga midagi ei lõpe.

11. Kui armastad muuseume, kirikuid ja tuletorne, siis nende uksed on endiselt valla. Lisaks leiab külastamiseks näituseid ja kontserte, toimub põnevaid loenguid, matku ja palju muud huvitavat.

12. Meri on lahti – purjetamishooaeg kestab 30. septembrini ning suuremad ja väiksemad sadamad ümber Hiiumaa ootavad avastamist.

Vaata ja jälgi septembrikuu tegemisi aadressidel www.vananaistesuvi.ee ja www.hiiumaa.ee