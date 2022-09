Sander Veanes: Siin on minu Hiiumaa-patriotismi tootmisosakond

Erakogu

2020. aasta augustis kirjutas Äripäev, et Hiiumaa hirmnoor kahemeheettevõte Filter Plus pööritab rahvusvahelises maskiäris miljoneid. Nüüd tuli uudis, et maskiärist miljoneid võtnud firma on leidnud uue kullasoone.Uurisime, kuidas Sander Veanes (37) ettevõtlusega alustas ja kuidas temast edukas ettevõtja sai. Nagu paljud teisedki hiidlased, läks Sander Tallinnasse kooli. Peale õpinguid ja erinevaid töökohti jõudis ta lõpuks tööle ettevõttesse, mis tootis ventilatsiooni- ja õhufiltreid. Kolm aastat hiljem on tal omal ettevõte, mis tegeleb sama alaga. Võimaluse arenguhüppeks andis edukas kaitsemaskide müük koroona algusaastal.Kuna ta on Hiiumaalt pärit, siis 2019. aastal ja nende vahenditega mis tal oli, tundus kõige mõistlikum, luua uus ja alustav ettevõte kodu­saarel. Ta leidis Hiiumaalt sobivad ruumid ja inimesed, lõi tootmis­keskkonna ja soetas vajalikud vahendid. Osa seadmeid sai soetatud EASi toetusega ja nad hakkasid äriga pihta. Nii sai loodud ette­võte nimega OÜ Filter Plus, mille tegevusvaldkonnaks õhu- ja ventilatsiooniseadmete tootmine.Tol ajal kolis Sander ka ise mõneks ajaks tagasi saarele. Põhjus, miks tuldi oma tegevusega esmalt Hiiumaale, oli see, et ruume, mida nad Tallinnas soovisid oma ettevõtte jaoks rentida, alles ehitati. Nii nad märtsis 2019 tootmise ja esimeste tellimuste välja­saatmisega siin alustasidki. Juba sama aasta maikuus avasid nad ka oma Tallinna tehase – nii avati kaks filiaali vaid mõnekuuse vahega.Hiiumaal ei ole nad nüüdki oma tootmist lõpetanud, vastu­pidi – soovitakse laieneda. Praegu töötab nende ettevõtte Kärdlas, Vabaduse 4a aadressil asuvas filiaalis kaks inimest, soov on tööle võtta kolmas. “Võin julgelt öelda seda, et vähemalt veerand või rohkemgi Skandinaavia kodudes kasutusel olevatest filtritest on toodetud OÜ Filter Plus poolt. Suured e-poed, mis müüvad õhu- ja ventilatsiooni filtreid Norras, Rootsis, Soomes, Taanis – nende tellimusi täidavad osaliselt hiidlased,” rääkis Veanes.Veanese sõnul võiks nad ju Hiiumaal oleva tootmise kinni panna, aga ta ei tee seda. “Mul ei oleks ju tegelikult seda vaja, aga ma tahan välja tuua, et Hiiumaal olevad töötajad on ülimalt motiveeritud ja see on minu Hiiumaa-patriotismi tootmisosakond ka,” selgitas ta. “Rahaliselt on see ots­tarbekas, küll aga logistiliselt teeb asjad keeruliseks. Palju lihtsam oleks asju hoida Tallinnas, aga ma olen Hiiumaa fänn ja pean oluliseks arendada ka Hiiumaal ettevõtlust.”Ta teab, et tegelikult on palju ettevõtteid, kes ei soovi Hiiumaalt lahkuda, kuid mõnikord on nad sunnitud seda tegema. Ning need lahkumised ei ole tulnud kunagi kergekäeliselt.“Mina otsustasin, et nii kaua kui mina saan ja inimesed soovivad, siis ma hoian seda Hiiumaa osakonda elus,” lubas Veanes.Ettevõtte laienemise kontekstis tõi ta kitsaskohana välja tööjõu leidmise probleemi, seda nii Hiiumaal kui Eestis tervikuna. Nendegi ettevõttes on eri rahvusest inimesi, näiteks Ukrainast, Moldovast, kokku on töötajaid 35. “See on alles algus!” oli ta rõõmsalt optimistlik.Kaks aastat tagasi kirjutas Äripäev, et OÜ Filter Plus sattus maskiäri kullasoonele, teenis järsku miljoneid ja tarnis mitmesse Euroopa riiki kaitsemaske. Veanes lisas, et maskidest teenitud tulu investeerisid nad õhu- ja ventilatsioonifiltrite tootmisseadmetesse. Näiteks selle aasta investeeringute maht on umbes 800 000 eurot. Ka Hiiumaale tuleb lähiajal robot-­komplekteerimisliin, mis peaks siinset tootmisvõimekust pea kaks korda tõstma.Arvestades, kui kiiresti on nende ettevõte kasvanud, võrreldes teiste sama valdkonna tegijatega, on see muljet­avaldav. “Põnev aeg on olnud! Tavaliselt jõutakse sellistesse suurusjärkudesse viie kuni kümne aastaga,” nentis Veanes.“Tegelikult võime öelda, et meil on peaaegu gaselli-­ettevõte. See hüpe, mida me iga aasta teeme, on suur.” Ka selleks aastaks planeeritud kasv tuleb 60 protsendi kanti.Veanes ei salgagi, et maskide müügist saadud raha andis nendele oma ettevõtte arendamiseks olulised vahendid. Teenitud raha pandi puhtalt masinatesse, seadmetesse ja tehnoloogiasse. Paljud masinad, mis nüüd alles kohale jõuavad või mille kohale­jõudmist veel oodatakse, said tellitud juba eelmisel aastal.“See kõik kestab veel ja investeeringu vilja hakkame lõikama kuskil kahe-kolme aasta pärast. Ambitsioon, mida soovime saavutada, on mega-suur,” hindas Veanes. “Meie eesmärk on kuuluda Skandinaavia suurimate tootjate hulka, aga sinna läheb kõvasti aega.”Samas usub ta, et neil on see võimalus olemas, eriti kui võrrelda teiste konkurentide numbritega. “See juhtub ühel päeval!” on tal selge siht silme ees.Ettevõttel on plaan hakata ka Tallinnasse uut tehast ehitama, ehituslubagi olemas. Kuid nüüd pani praegune ehitushindade hüppeline kasv Ukraina sõja mõjuna selle plaani ootele kuni hinnadstabiliseeruvad.Avades maskiäri teemat, rääkis Veanes, et see oli aeg, kus maailmas oli defitsiit toodete järgi, mida mitte kellelgi ei olnud. “Võib öelda, et vajadus oli sekundipõhine – kõik tahtsid nüüd ja kohe maske.”Nemad Andre Rannulaga tõid maske lennukitega otse Hiinast kliendini. See oli võimalik ainult tänu sellele, et neil oli äripartner, kellel olid väga head suhted ja kontaktid Hiina ettevõtetega, samuti oli neil Hiinas olemas oma agent. Ja nende ettevõte müüs peaaegu kõik Euroopasse toodud maskid Saksa riigile.Kirjeldades tolleaegset ärikeskkonda, tõi ta näiteks, et hommikul kokku lepitud maski hind lõunaks enam ei kehtinud või et erinevad Hiina ettevõtted ei teadnud, millised on nõuded toodetele järgmisel päeval. Nii ootamatult võis nende riigi valitsus kehtestada muutusi, kuni selleni välja, et Hiina määras, milline ettevõte üldse tohib eksportida ning nimekiri võis iga päev muutuda.“Pidevalt oli probleeme pangaga, sest nad ei saanud aru, miks on vaja kanda nii suuri summasid Hiinasse, vahel ei läinud raha kohe kohale. Probleeme oli lennukitega, sest ei antud maandumis­lubasid. Vahel polnud lennukis piisavalt ruumi, et kaup peale mahuks, lennujaamades olid laadimiseks rekade järjekorradkolme-nelja päeva pikkused…,” kirjeldas ta välja­kutseid, millega koroona­pandeemia algul tuli igapäeva­selt tegeleda.Selle 2020. aasta kahe kuu jooksul, mil nad maskiäriga tegelesid, oli nende ettevõtte käive ligi 16 miljonit eurot ja see kõik juhtus nii ruttu.Selleks, et maskiäri ajada, tuli iga päev ärgata kella neljast hommikul, et saaks hiinlastega suhelda. “Rääkisin ühes kuus umbes 120 tundi (!) telefoniga,” avas ta meeletult pingelise töö tagamaid.“Kui täna keegi ütleks, et Sander, kas sa aitad, meil on uus kriis või defitsiit… Jah, ma oleks küll palju targem, oskaksin asju paremini lahendada, aga ma hea meelega seda uuesti ei teeks. Riskida nii suurte summadega… Me oleks ju võinud kõik kaotada! Probleeme oli rohkem kui sujuvat üleminekut,” tunnistas ta tagantjärele.Oli ekstreemseid juhtumeid ja takistusi, mis õnneks kõik lahenesid, ka need, kus nad tasu kohtu kaudu pidid välja nõudma. “See oli nagu läbi imede mässamine!” hindas Veanes toimunut. “Ma arvan, et see oli mu elu pingelisemaid aegu. Ja ma olen oma perele ääretult tänulik, et nad selle ära kannatasid. Küll aga see avas meie jaoks uusi uksi ja võimalusi.”Töötempo on tal küll pingeline, kuid Sander on ka kirglik kala- ja jahimees ning püüab igal vabal hetkel tulla kodusaarele, oma suvekoju Salinõmmele. “Kui elus ja äris on mingid asjad paigas, siis soovin üha rohkem Hiiumaal käia. Ma olen kindlasti see hiidlane, kes ühel päeval koju tagasi tuleb.”Ka oma lastele soovib ta näidata Hiiumaad, selle loodust, seda keskkonda. “Ma arvan, et iga noor peaks korraks mujal käima, maailma nägema, see avardab silmaringi ja siis ta tunneb, kui hea tegelikult tal saarel oli. See on kasulik!”

OÜ Filter Plus

Juhatuse liikmed

Sander Veanes (37) ja Andre Rannula (36)

2019 müügitulu 22 000 eurot, kasum 20 000 eurot

2020 müügitulu 16,5 miljonit eurot, kasum 2,7 miljonit eurot

2021 müügitulu 2,2 miljonit eurot, kasum 135 000 eurot

2022 I ja II kvartali maksustatav käive 2,2 miljonit eurot