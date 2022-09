Purgimisteenuse hinnad kui veetaks kulda

ERAKOGU

Reovee äraveohinnad kasvavad mühinal, õnneks on “kullaveol” tekkinud konkurents – lisaks Eesti Keskkonnateenustele osutab teenust ka Kärdla Veevärk.Purgimisteenust ehk teisisõnu fekaalivedu või vedeljäätmete äravedu vajavad eramajade omanikud, aga ka sündmuste korraldajad, kes välitualette rendivad. Viimane on nn kompleksteenus, mille sees välitualeti transport, kaks rulli tualettpaberit, majakese rent ja välitualeti pesu/puhastus.Kui sündmuse korraldaja küsis Eesti Keskkonnateenustelt aprilli­kuus välitualeti hinnapakkumise ning tegi selle alusel peo eelarve, siis see veel ei tähenda seda, et lubatud hind juulikuuks paika jääb.Nii juhtus näiteks Kõpu külastuspäeva korraldajatega, kellele peale tellimuse esitamist juulis teatas Eesti keskkonnateenuste Lääne regiooni müügijuht Rene Uudepalu: “Juhin tähelepanu, et hinnad võrreldes eelmise aastaga on ka meie enda jaoks muutunud ja paraku enam eelmise aasta hinda pakkuda ei saa.”Kui projekti kirjutamise ajal tänavu aprillis oli Aivo Kriiska poolt öeldud ühe välitualeti teenuse hind 270 eurot pluss käibemaks, siis juulis küsis Rene Uudepalu sama teenuse eest juba 360,90 eurot käibemaksuta. Koos käibemaksuga seega üle 400 euro ehk nelja kuuga kallines ühe välitualeti tellimus kolmandiku(!) võrra.Uudepalu ütles Hiiu Lehele, et ta on oma ametis uus mees ja teeb oma tööd nii nagu talle hinnad ette antud. Uudepalu viitas, et Eesti Keskkonnateenustes on tõusnud veokilomeetri hind, nüüd on see 1,60 eurot, millele lisandub käibemaks, kuid tühjenduse ja puhastusteenuse hind on tema sõnul jäänud samaks.Küsimusele, kas poleks pidanud kehtima ikkagi pakkumises toodud hind, vastas Uudepalu: “Pean üle kontrollima, kas antud pakkumine oli veel kehtiv. Teadlikult küll ei ole ma tahtnud kellelegi liiga teha.”Klient ei taibanud kohe summat vaidlustada, kuigi pakkumine oli tehtud vaid neli kuud tagasi, mitte eelmisel aastal. Uudepalu kinnitas Hiiu Lehele peale kontrollimist, et klient on olnud uue pakkumisega nõus. “Meie oleme käitunud korrektselt,” lisas ta.Uudepalu sõnul ongi talle praegu tehtud ülesandeks teavitada hindade muutustest neid tellijaid, kellel on varasemast kehtivad hinnapakkumised: “Seda ei ole meeldiv teha, aga paraku nii on.”Selle aasta jaanuaris maksis bensiini 95 liiter suuremates tanklakettides 1,599 eurot. Eelmise nädala alguses oli veebilehe https://kutus.hind24.ee/ andmetel sama bensiini liitrihind 1,90 eurot. Hinnad on toodud koos käibemaksuga. Hinnatõus selle kütuse­liigi näitel 19 protsenti.Kas siis on õigustatud välikäimla kompleksteenuse maksumuse nii suur kasv ja seda väidetavalt ainult transpordikulude arvelt?Teekond Kärdlast Kõppu ja tagasi Kärdlasse on 74 km, seega kallines see teekond nelja kuuga 90 euro võrra (pluss käibemaks).Kuigi ei ASi Eesti Keskkonna­teenused ega ka ASi Kärdla Veevärk kodulehelt seda välja ei loe, osutavad mõlemad ettevõtted Hiiumaalpurgimisteenust.Keskkonnateenusele tuleb tellimiseks saata e-postiga teenindaja poolt saadetav vorm, mis tuleb täita ja (digi)allkirjastada. Paraku on see kohustus tekitanud ka pahameelt osade klientide seas, kel puudub arvuti kasutamise võimalus või kes ei oska seda hästi teha. Nii peavad nad käima kellegi abi palumas. Kärdla Veevärgi teenindaja aga võtab tellimused vastu nii telefoni kui e-kirja teel.Valida saab eri pikkuses voolikuga autode vahel. Nii on Keskkonna­teenuste auto vooliku pikkus 20 m, Kärdla Veevärgi survepesuga autol 12 m ning tavalisel paakautol 20 ja enamgi meetrit. Klienditeenindaja sõnul saavad nad voolikut vajadusel pikendada.Ka paagi mahutavus on pisut erinev – Keskkonnateenustel 7 m³, Veevärgil survepesuga autol 4 m³ ja paakautol 11 m³.Ka hinnad erinevad (vt infokast), kuid peamine erinevus seisab selles, et Kärdla Veevärk on valmis tegema arve nii, et lähestikku asuvate majade samaaegsel teenindamisel makstakse transpordikulu kamba peale. Kui naabrid saavad kokkuleppele, et arveldavad omavahel, saab ka väljakutsetasu tellijate vahel ise ära jagada. Keskkonnateenused sellist võimalust ei pakkunud.Nii tuli tänavu juulis ühel Kõrges­saares elaval kliendil tasuda Keskkonnateenustele 3 m³ fekaaliveo eest 99 eurot, suurima osa arvest moodustas veokulu – tühja auto kohale­tulek 29 eurot ja fekaali äravedu 39 eurot.Septembris maksis ühe Kõpus elava kliendi jaoks Kärdla Veevärgi osutatud teenus, 2 m³ reovee­mahuti tühjendamine, 66 eurot, suurim kulu oli väljakutsetasu 48 eurot, kilomeetreid arvestati vaid 7,5 ehk niipalju kui oli eelmisest purgimiskohast, Ristnast tulla.Kärdla Veevärk hakkas uuesti purgimisteenust osutama selle aasta kevadest. Nende klienditeenindaja lubas, et panevad lähiajal oma kodulehele ka purgimisteenuse info üles.“Meie auto on suur tumesinine Volvo, millel on külje peal mobiiltelefoni number – võib ka sellelt numbrilt teenust tellida, mina võtan ikka vastu,” lisas ta. Pikki järjekordi neil ei pidavat praegu olema. Samuti väljastab Veevärk arveid vajadusel paberkandjal.

AS Eesti Keskkonnateenused

• Vedeljäätmete äravedu 1 m³

15,60 eurot, arvestatakse iga alustatud m³

• Väljaspool Kärdla linna lisandub kohalesõidu tasu 1,92 eurot/km (arvestatakse objektipõhiselt)

• Väljakutsetasu 18 eurot/ kord

• Ekspress väljakutse lisatasu (tühjendus teostatakse eelisjärjekorras) 30 eurot

• Ootetund, lisaks vedeljäätmete äraveole 66 eurot

Allikas: erakliendile saadetud tellimiskirja vorm



AS Kärdla Veevärk

• Vedeljäätmete äravedu 1 m³ 3,60 eurot, arvestatakse minimaalselt 1 m³, edasi nii nagu tegelik maht.

• Väljaspool Kärdla linna lisandub kohalesõidu tasu 1,44 eurot/km (arvestatakse objektipõhiselt)

• Väljakutsetasu: survepesuga auto 60 eurot/kord, tavaline paakauto

48 eurot/kord

• Ekspress väljakutse lisatasu (tühjendus teostatakse eelisjärjekorras): 0 eurot

Allikas: ettevõtte klienditeenindaja

• Teenuse hinnad toodud koos käibemaksuga