PPA uute veesõidukite nimed on Rahu, Tuule ja Terje

Järgmisel aastal saab PPA kolm uut veesõidukit, ühe kaatri ja kaks mootorpaati. Kaater nimega Rahu on Kärdla politsei­jaokonna tulevane töövahend.Rahu sarnaneb 2018. aastal valminud PPA kaatriga Pikne, mis on 17 meetrit pikk, 4,67 meetrit lai, 1meetrise süvisega ja suudab arendada kiirust 40 sõlme. Nimi Rahu valiti kaatrile avalikul konkursil.Lääne prefektuuri veesõidukite nimekonkursile esitasid inimesed ligi 400 unikaalset nime, mille hulgast valis PPA välja kolm kõige sobivamat. Kärdla politseijaoskonna uus kaater hakkab kandma nime Rahu, Kuressaare mootorpaat Tuule ja Pärnu mootorpaat Terje. Nimekandidaate said kõik soovijad pakkuda 25. augustist kuni 1. septembrini.PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul laekus konkursile kokku 536 nime, millest kordumatuid oli 391. Kohtla tänas kõiki kaasamõtlejaid ning selgitas, et nime­valikul oli oluline, et see iseloomustaks kas veesõidukit või selle tööpiirkonda, oleks valitud kas loodusnähtuste või veelindude hulgast või oleks naise- või kohanimi. “Lisaks peab veesõiduki nimi erinema teistest laevanimedest ja olema raadioeetris arusaadav,” lisas Kohtla.Kärdla politseijaoskonna uue kaatri nime üks tähendusi on seotud asukohaga. Nimelt on Hiiumaa rannik seotud keeruliste navigeerimistingimustega ja merepatrullide töö erinevate rahude vahel nõuab täpsust ja oskuslikkust.Kuressaare jaoskond saab endale uue mootorpaadi nimega Tuule, mis on seotud tuule kui ilmastikunähtusega.Pärnu jaoskonna mootorpaat hakkab kandma nime Terje. Nimi valiti välja inspireerituna Pärnu politseijaoskonna mere­päästjast Terje Lemmikust, keda kolleegid iseloomustavad kui vaprat naist, kes aitab merel inimelusid päästa.Uued veesõidukid jõuavad Lääne prefektuuri järgmisel, 2023. aastal. Neid hakatakse kasutama otsingu- ja päästetöödel ning õiguskorra kaitseks ja järelevalvetegevusteks, vajadusel ka haigete transpordiks või merepiiri valvamiseks. Uued veesõidukid ehitab AS Baltic Workboats.

