Politsei kontrollis sõidukiirust

Helja Kaptein

Liiklustalgutel mõõdeti autode sõidukiirust Suuremõisas ja Käinas, kokku avastati kaheksa kiiruseületajat, kellest ühe kohta algatati väärteomenetlus.Reedel kontrollis politsei üle Eesti toimunud liiklustalgutel sõidu­kiirust kohtades, millest kaasliiklejad olid varasemalt teada andnud. Politseikolonel­leitnant Sirle Loigo võttis talgupäeva kokku, öeldes, et kaasliiklejad on väga tähelepanelikud ja teavad hästi, millised on probleemsed kohad. Kontrollkohtade seas oli väga vähe selliseid, kus ühtegi rikkumist ei tuvastatud. “Talgute eesmärk ei ole sõidukijuhte trahvida, vaid liiklusohutust tõsta,” lisas Loigo ja tõdes, et juhid kipuvad alahindama kiiruse ületamise tagajärgi.Hiiu maakonnas mõõtis politsei liiklustalgutel kiirust kahes kohas. “Tuvastasime kaheksa lubatud sõidukiiruse ületamist, sealhulgasühe lubatud sõidukiiruse ületamise, mille puhul alustasime väärteomenetlust,” ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. Seitsmele kiirust ületanud autojuhile tegi politsei suulise hoiatuse.Raudsepa sõnul suudab enamus Eesti autojuhte kihutamisest hoiduda ja liikleb meie teedel turvaliselt. “Seda näitasid ka liiklus­talgud meie maakonnas,” ütles politseijuht. Üksikuid rikkumisi siiski esines, mistõttu on politseil kavas tulevikuski kontrollida liiklust neis kohtades, kus kihutama kiputakse.Kärdla politseijaoskonna patrull­politseinik vaneminspektorKuido Kogermann ütles, et liiklus­talgud olid välja kuulutatud ja inimesed oleksid võinud sellest teada. Sellegipoolest juhtus, kas tähelepanematusest või kiirustamisest, et auto kiirus oli lubatust suurem. “Hiiumaal teatatigi kahest enim ohtlikust kohast, see on siis Suuremõisas ja Käinas Lahe tänaval, kus kiirus piiratud 30 kilomeetriga tunnis,” lisas ta. Ka tavapäevadel kontrollivad nad aeg-ajalt liiklust samades kohtades. Positiivsena tõi ta välja, et enamik juhte pole kihutajad.Liiklustalgutel fikseeris politsei üle Eesti 416 kiiruseületust, lisaks vesteldi veel sama paljude juhtidega, kes kiirusepiirangu vastu eksisid. Päeva jooksul oli väljas 257 politseinikku, kes kontrollisid 1154 kohta üle Eesti, millest kodanikud eelnevalt teada olid andnud. Kokku peatati 934 rikkujat. Liiklustalgud toimusid Eestis tänavu kuuendat korda.

