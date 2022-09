Polgu võimla oksjoni kohta esitati vaie

9. septembri Hiiu Lehes kirjutasime, et nn Polgu võimla ja selle kinnistu Kärdlas Leigri väljak 11 müügihind kerkis enampakkumisel algselt 38 000 eurolt 100 000 euroni.Kärdla osavallakogu esimees Martin Kagadze ütles, et enampakkumise tulemuse kohta esitati vaie. Väidetavalt ei õnnestunud ühel oksjonil osalejal soovitud hetkel osta.ee keskkonnas pakkumist teha. Juhtumit arutati osavallakogu 9. septembri koosolekul ja osavallakogu liikmed pooldasid uue oksjoni korraldamist, juhul kui tegemist oli osta.ee keskkonna tehnilise veaga ja see ei too kaasa täiendavaid kulusid.Neljapäeval, enne vallavalitsuse istungit ütles Hiiumaa spordi­keskuse juhataja Martin Lauri, kes enampakkumist korraldas, et osta.ee kinnitusel mingit tehnilist viga ei olnud. Nii esitas ta vallavalitsusele eelnõu vaiet mitte rahuldada. Vallavalitsus otsustas vaiet mitte rahuldada ja peab müügitehingu ka kinnitama.Hiiu Lehe lühiuudises Polgu võimla müügiprotsessi kohta oli kirjas hoone kasutuselevõtu aasta 1981. Mati Kiiver küsis toimetuselt, kas ta on ainuke hiidlane, keda see aastaarv häirib või on aasta 1973 Hiiumaa spordi­ajaloost kustutatud? Aastaid Kärdla spordikooli direktorina töötanud Kiiver viitas, et aastal 1977 asutatud spordikool töötas just selles majas.Martin Lauri selgitas, et võttis aastanumbri 1981 ametlikust dokumendist, ehitisregistrist. Hoone tegelik kasutuselevõtu aeg võibki olla kaheksa aastat varasem, sest aasta 1973 on kirjas ka kogu­teoses “Hiiumaa”.

HARDA ROOSNA