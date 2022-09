Peaminister lisalaevast ja Rohuküla raudteest

Peaminister Kaja Kallas ütles Hiiu Lehele antud intervjuus, et suvist lisalaeva Hiiumaa liinile prahti­miseks otsitakse ja uue lisalaeva hange tuleb järgmisel aastal, nagu ka uue vedaja hange.

EL taasterahastust välja visatud Turba-Risti raudteelõigu kohta ütles peaminister, et kui majandus- ja taristuminister peab seda oluliseks, siis need vahendid ka leitakse. Haapsalu-Rohuküla raudtee projekteerimist aga jätkatakse.

Peaministri memos oli kirjas, et järgmise lõigu mitte-rahastamise otsus ei ole Haapsalu raudtee mitte-rajamise otsus. Ka on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teinud ettepaneku üleeuroopalise võrgustiku TEN-T muudatuseks, et lisada sinna Haapsalu raudtee. 2,49 miljonit eurot on teise etapi projekteerimiseks eraldatud ja kavas on projekteerida kõik raudteelõigud. Samas märgitakse, et ehitus­töödeks hetkel vahendid puuduvad, kuid eeltegevuste [projekteerimine] lõpetamine võimaldab vahendite leidmisel ehitustöödega koheselt alustada.

Suvi suve järel tõestab lisalaeva vajadust Hiiumaa parvlaevaliinil. Aasta tagasi otsustas valitsus, et tellib uue parvlaeva, mis sobiks ka Hiiumaa liinile. Millal valitsus laeva ehita­miseks tellimuse sisse annab?

Peaminister Kaja Kallas: See on meil kas sellel või järgmisel nädalal arutelul. Majandus- ja taristuminister tuleb nende ettepanekutega ja praegu on plaanis prahtida täiendav laev ja laeva otsimisega transpordiamet koos TS Laevadega tegeleb. Ma saan aru, et on ka leitud erinevaid variante Norrast, mis eeldavad küll ümberehitust, aga seda võib-olla on vaja teha. Täiendava ehk kolmanda laeva otsingud Hiiumaa liinile jätkuvad. Majandus- ja taristuminister nende valikutega valitsuskabinetti ka tuleb. Ja me räägime mitte ainult laeva- vaid ka lennuühendustest, mis ma saan aru, et on väga olulised. Käisin täna [31. augustil] ka Hiiumaa haiglas, kus viidati, et lennuühendus on väga oluline selleks, et meditsiinipersonal siin teenust osutamaks käiks – nad tulevad lennukiga hommikul ja lähevad õhtul tagasi.

Kas valitsus on uue laeva tellimisest loobunud?

See arutelu on plaanis sellel nädalal. 2021. aasta augustis me toetasime uue parvlaeva tellimist maismaa ja suursaarte vahelisele liinile, uue laeva tingimused on paigas ja laeva valmimine on prognoositud 2026. aastaks. 2023 kuulutatakse välja kaks eraldi hanget, üks ehitushange viienda laeva ehitamiseks. Teiseks opereerimishange olemasoleva nelja laeva ja transpordiameti tellitud viienda laeva opereerimiseks perioodil 2026 – 2031. Majandusminister tuleb nende taotluste ja ettepanekutega valitsusse lähiajal.

Hiidlased on pettunud, et valitsus Turba-Risti raudteelõigu EL taasterahastust välja viskas. Mis edasi saab? Kas venitamine ei tee raudtee ehitust veel kallimaks?

Siin tuleb kahte asja eraldi vaadata. Üks on Turba-Risti või Haapsalu raudtee projekt, mis on liikunud kokkulepitud graafikus. Teine on rahastamise küsimus. Euroopa taasterahastuga oli see probleem, et selles on tingimused, et need asjad peavad olema aastaks 2026 valmis. Kuna meil läks COVIDi olukorras paremini kui prognoositud, siis meie taasterahastu kogumaht vähenes. Alguses oli üle miljardi ja nüüd on 800 miljonit eurot. See tähendab, et me peame nüüd valima, mis sinna sisse mahub ja mis ei mahu ja mis on sellised projektid, mis seavad tegelikult löögi alla kõik taasterahastusse esitatud projektid.

Mis saab Haapsalu-Rohuküla raudteest edasi – kas see plaan on valitsusel olemas?

Selle plaani järgi, mis on olnud, selle järgi minnakse ja vahendid leitakse siis muudest allikatest, kui seda majandus- ja taristuminister peab oluliseks. Siis need vahendid ka leitakse, aga minu teada praegu projekteerimisega minnakse edasi. Meil on väga palju kohtumisi siin ja eks muidugi need mured, mis hiidlastel on just sellega seoses, et Hiiumaa on saar. Saarel on eluliselt olulised ühendused – me räägime nii transpordiühendustest, energiast ja ka internetist. Järjest enam on kuulda, et inimesed tahavad ka päriselt Hiiumaale kolida ja siis nad teevad kaugtööd. Aga tänapäeval on kaugtöö jaoks vaja toimivat internetti ja loomulikult, et ka ühendused mandriga oleksid head. Ja elektrienergia teeb kõigile muret ühteviisi, sest kõik asjad tarbivad seda.

Käisite kohtumas Hiiumaa kaitseliitlastega. Siinsetele kaitseliitlastele esinenud erukindral Riho Terras ütles Hiiu Lehele, et Hiiu saar on Eesti rannakaitse üks võtmealasid, on seda ka mõlema maailmasõja ajal olnud. Kuidas Eesti riik oma saari võimaliku rünnaku korral kaitsta kavatseb?

Me muidugi vaatame Eesti kaitset kui tervikut. Nüüd kus Soome ja Rootsi ühinevad NATOga, siis Lääne­meri tervikuna muutub palju kaitstavamaks. Kuna meil on Läänemeri ka nii-öelda ülevaltpoolt sisuliselt NATO sisemeri. Seetõttu on see suurema kaitseplaani osa. Kaitseplaanis me vaatame tervikuna kogu Eestit, kus on potentsiaalsed kitsaskohad ja kuidas me saaksime koos liitlastega oma kaitsevõimet tugevdada. Ühelt poolt siis meie enda kaitsevõime ja teiselt poolt siis kollektiivne kaitse, mis NATOst tuleb. Mis meie enda kaitsevõimet puudutab, siis ka täna Hiiumaa malevas toodi välja seda, et nii Kaitseliidu kui Naiskodukaitsega on pärast 24. veebruari ühinenud väga palju inimesi. Kaitsetahe on suurenenud. Ka minu enda peres, minu enda abikaasa astus Kaitseliitu ja on nüüd pidevalt metsas mingitel koolitustel. Aga see mõtteviis on ju õige, et igaüks meist mõtleb, mida meie saaksime teha selleks, et Eesti oleks kaitstum ja et me saaksime jätkata iseseisva Eesti arendamist nii nagu me seda siiamaani oleme teinud.

Mulle meeldis ühe naiskodukaitsja mõte – ma ei taha sõjaolukorras olla see, keda on vaja päästa, ma tahaks ise kedagi päästa. Mida Teie sellest arvate?

Ongi nii – igaüks saab aidata kedagi ja tähtis on ka ärevuse maan­damiseks see, et me tegelikult teame, mida me mingis olukorras peame tegema. Ja see kõik on vajalik selleks, et seda mitte kunagi vaja ei läheks. Meie omalt poolt peame tegema kõik selleks, et seda kunagi vaja ei läheks. Miks me tugevdame oma kaitset – selle­pärast, et see Venemaale saadaks selge sõnumi, et meie [ründamise] suunas ei ole mõtet mõelda, sest see sõjakäik ei saa olema edukas. Ja kõik see on selleks, et seda kunagi ei juhtuks.

Küsis HARDA ROOSNA