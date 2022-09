Ööretked lossi ja paradiisi

Piret Eesmaa

Kaja

Õhtud on pimedamad. Päike loojub varem. Koduõues enam südaööni toimetada ei saa – lihtsalt ei näe! Täna, 9. septembril loojub päike näiteks kell 20.00. Täpselt sel kellaajal sõidab Käinast Tuuletorni eest välja buss Vananaistesuve esimesele öö­retkele Suuremõisa, mis kannab nime “Armastan Sind lossi ja tagasi”. “Esialgu tekkis ööretkede mõte sellest, et pimedamad õhtud sobivad väga hästi tähistaeva imetlemiseks ja mõtlesime viia inimesed koos tähe­teadlasega Kõpu tuletorni seda tegema,” selgitas Vananaistesuve projektijuht Ly Johansen.See plaan oma esialgset eesmärki küll ei täitnud, taevas oli pilves ja eks torn plinkis ka üsna heledasti, aga mõte ühest reedeõhtusest retkest võeti väga hästi vastu ning bussitäis kohti täitus kiiresti. “Kohalikule on see mõnus võimalus heita pilk oma kodusaarele nii, nagu me seda tavaliselt turistile näitame,” arvas Ly. Pealegi on Helgi Põllo teadmised Hiiumaast nii huvitavad, et võidki avastada tuttavas kohas midagi täiesti uut. Kellaajaliselt sobib retk ülihästi ka praamilt tulnud külalisele.Tänase, 9. septembri retke kohta kirjutab Helgi: “Käina ja Suuremõisa vahel on napilt kaksteist kilomeetrit, kuid ometi jääb sellele teele neli mõisat ja kaks kirikut. Hämmastav! Kas pole? Sellega koos ka palju palju lugusid tuntud ja vähemtuntud tegelastest, olgu Ungern-­Sternbergide, Stackelbergide, Gernetite või Sengbuschide hulgast. Mõnest neist teeme sel teekonnal ka pisut juttu.” Lossis võtab vaimude ja teiste lossilugudega jutujärje üle lossigiid Sirje Heinma. Tuleval reedel, 16. septembril, kui päike loojub juba poole kaheksa paiku, sõidab buss Kärdlast Pritsumaja parklast Kõpu poolsaarele Kalestesse, kus paradiisimatkaga tähistatakse Hiiumaa kirjandusaastat ja Tõnu Õnnepalu 60. sünnipäeva. Nimelt kulgeb jalutuskäik öise tähistaeva all seal just neil teedel, kus on sündinud Õnnepalu “Paradiis”. Või nagu Helgi Põllo ise kirjutab: “Alustame oma teekonda nagu Kärdla kiriku kellamees, kes laulukoorile Reigi kirikust häält tooma läks. Hobusega võttis sõitmine aega, bussiga läheb kiiremini, nõnda et jõuame peaaegu Kõpu otsa välja. Väike peatus teel kulub kindlasti ära. Jätame selle esialgu saladuseks, kus just. Vanasti räägiti ikka, et neid, kes Kõpu tornis käinud olid, kutsuti laia silmaringi pärast pulmakülalisteks. Ehkki seekord pole torni ronimine eesmärgiks, muutub silmaring laiemaks ka metsa- ja külateedel rännates.” Kalestes võtab jutujärje üle kohalik asjatundja Karin Poola ning tagasi tulles loetakse bussis ette Annely Veevo poolt valitud raamatuid.

Piletid hinnaga 25 € on saadaval keskkonnas fienta.com. Vaata lähemalt vananaistesuvi.ee ja hiiumaa.ee