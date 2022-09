Oktoobris tuleb kahepäevane spordipidu

Hendrik Osula

Hiiumaa Spordinädala­vahetus, mis on välja kasvanud Emmaste rattarallist, toimub 21. korda. Kaks viimast aastat on see olnud ühepäevane, täpsem oleks vist isegi öelda, et üheõhtune või üheöine. Sel aastal lisandub Palu­küla rattasõit ning liigutakse taas kahepäevase formaadi juurde.Nädalavahetuse peakorraldaja, AeroBike tegevjuht Mihkel Reile selgitas, et ühepäevane formaat valiti, kuna oli märgata osalejate arvu vähenemist. Üheks põhjuseks tihe konkurents Eesti rattaspordivõistluste korraldamisel. Uuesti kahepäevase formaadi juurde liikumise ajendiks on soov trendi muuta.“Teoreetiliselt võiks kahepäevane üritus tuua mujalt saartelt ja mandrilt siia rohkem osalejaid,” ütles Reile.Kahepäevase rattasõidu plussiks on ka võimalus pakkuda osalejatele erinevaid maastikke ja radade raskus­astmeid.Emmaste võistlus on viimastel aastatel toimunud õhtuhämaruses. Suures plaanis teavad ratturid, mida seal oodata. Korraldaja vaates sõltub Emmastes väga palju ilmast.“Pange aga ratastele vägevad tuled peale ja saame ka ilma vastu,” oli Emmaste rajameister Tõnis Saarnak siiski optimistlik.Emmastes ootab osalejaid jooksuvõistlus, valida on 3 või 6 kilomeetrit, lisaks lastejooksud. Sealjuures joostakse samal rajal, kus hiljem ratturid sõidavad. Ratta seljas on võimalus sõita 6-kilomeetrine elamussõit või osaleda 30-kilomeetrisel võistlus­sõidul, mille käigus läbitakse kümme kolmekilomeetrist ringi. Loomulikult on kavas lastesõidud noorematele ratturitele.Uus on võistlejate jaoks spordinädala­vahetuse teine päev ehk Paluküla etapp.Rajameister Alari Remmelg rääkis, et soov on pakkuda tõelist maastiku­rattasõitu, mis sisaldab lisaks metsateedele ka nõudlikumaid ja kitsamaid rajalõike ehk ratturite keeli “singleid”, mis tuleneb inglise keelsest sõnast singletrack.“Samas on rada tervenisti kõigile ratturitele sõidetav ja ei ole oma raskusastmelt väga tehniline, kuid silmad tuleks kindlasti lahti hoida,” hindas Remmelg.Sõidetakse 12-kilomeetrisel ringil ning võistlussõidul läbitakse see kokku kolm korda. Elamussõidus ühe korra. Ka Palukülas on kavas lastesõidud.Keda korraldajad spordi­nädalavahetusele ootavad ehk kes on võistluse sihtgrupp?“Võistlema ootame kõiki ratta­huvilisi, kellele meeldib rattaga sõita. Lisaks tõsistele harrastus­sportlastele on väga oodatud ka need, kellele meeldib lihtsalt heas seltskonnas end proovile panna ja sügisest Hiiumaad nautida,” selgitas Reile.Osalejate arvu on korraldajate hinnangul keeruline prognoosida. Rahule jääksid nad juhul, kui stardijoonel oleks 100 ratturit.“Samas korraldajatena pingutame sama palju nii ühe kui ka kahesaja osaleja korral,” lubas Reile.Kui keeruline on üldse Hiiumaal rattavõistlust korraldada?Hiiumaal on maastikurattaga sõitjate kandepind suhteliselt väike ning kui Marimetsa rattasarja korraldajad lõpetasid peale 2018. aastat Hiiumaa etapi korraldamise, siis puhast maastikusõitu polegi toimunud.Seega võiks öelda, et Paluküla etapi näol on tegemist justkui uuesti­sünniga. “Sellest vaatevinklist võiks öelda, et korraldada on suhteliselt keeruline, kuna pidime alustama sisuliselt nullist: tuli kaardistada võimalikud trassid, maa omanikega läbi rääkida, korraldusmeeskond komplekteerida ja nii edasi,” hindas Remmelg.Korraldajate sõnul on spordi­nädalavahetuse üheks eesmärgiks ka maastikurattasõidu populariseerimine Hiiumaal, kuna mujal Eestis on ala harrastamine tunduvalt paremal järjel.Tõnis Saarnak julgustab kõiki osalema tulema. “Mida ma tahan öelda – ärge kartke tulla nii osalema kui ka pealtvaatajana kaasa elama. Te ei kujuta ettegi, millise lisajõu annab ratturile, kui sulle metsavahel kaasa elatakse. Ja seda vajavad kõik, nii esimesed kui ka viimased.”Seega, tulge osalema ja kaasa elama. Kohtumiseni Hiiumaa Spordi­nädalavahetusel 8. ja 9. oktoobril.

HERGO TASUJA

spordisõber