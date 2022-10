Nööbist kinni

Eelmisel nädalal, 19. septembril katsite mitmel pool Hiiumaal pinnatud teelõikusid pigiemulsiooniga. Peale seda tuli sotsiaalmeedias pahaseid kommentaare, et emulsioon määris autosid. Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste leidis, et oleksite pidanud inimesi avalikult teavitama sellest, et emulsiooniga katmine on kavas just sel päeval, kas teavitasite? Kui palju pretensioone või pigipesu­arveid ettevõttele esitati? Kas hüvitate need?

ASi Tariston töötaja Raigo Sahtel: “Tegemist on “fogseal” meetodiga, kus teekattele piserdatakse lahjendatud emulsiooni, mis täidab pinnatud kihis kividevahelised tühimikud, samuti koormuspraod ja mikropraod. Seda tehakse valdavalt värskelt pinnatud lõikudele kui ka vanematele pinnatud ja asfaltbetoonkatetele. Emulsioon koosneb 70% veest ja 30% bituumenist. Seda tehnoloogiat tehakse Eestis mitmel pool teedel. Hiiumaal teostasime seda tööd neljal lõigul, kokku 11 km.

Kuna antud töö sõltub ilmastikust, siis siin täpset ette­teatamist teha pole võimalik. Emulsioon võib määrida 15–20 minutit (selle aja jooksul see laguneb/formeerub) ehk vahetult pärast teele piserdamist ja seda eriti siis, kui liiklejad ei pea kinni kehtestatud kiiruspiirangutest. Lisaks kiirust piiravatele märkidele oli töölõikudes paigaldatud nõutud informatiivsed teabetahvlid “määrdumise oht”.

Pretensioonid olid valdavalt Lehtma-Tahkuna lõigu liiklejatelt, kes sattusid vahetult pärast emulsiooni piserdamist antud lõigul sõitma. Põhjendatud pretensioonid korvame.

Küsis HARDA ROOSNA