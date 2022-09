Metsarahvapäeva sündmused Hiiumaal

Metsarahvapäeval toimub Hiiumaal kolm sündmust – talgud, matk ja meistriklass.

Kõpu tuletorni metsaaluse talgud

Laupäeval algavad talgud Kõpu tuletorni ümber olevas metsas, et talgukorras metsaalust korrastada. Abistajaid juhendab ning metsade hooldamise nippe jagab Martti Vesingi ning talgulised on oodatud nii mandrilt kui saarelt. Korraldajad soovitavad võimalusel kaasa võtta mootorsae ja vastava riietuse. Kui tehnikat endal ei ole, on ka töökindad väga teretulnud.

Kohapeale tulevad naiskodukaitsjad, kes tutvustavad võimalikke kriisiolukordade mõju igapäevaelule. Koos talgulistega mõeldakse läbi ühe pere häda­vajalik varu, et nädal aega iseseisvalt hakkama saada. Kõrgessaare osavallavalitsuse toel pakub talgulistele sooja teed ja pirukaid Kõpu tuletorni kohvik.

Matk ürgses kodumetsas Nõmbal

Nõmba Mustika talu peremees Rein Jürimäe hindab kõrgelt püsi­metsamajandamist, hooldab ise oma kodumetsa ja puhub hinge sisse vanadele palkmajadele. Mustika talu maadel toimuva retke jooksul jagab Rein Jürimäe huvilistele põnevaid detaile metsa istutamisest, hooldamisest ning sellest, mida kõike sellest puidust ise valmistada saab.

Rein Jürimäe ütleb, et majandades oma metsa targalt, kasvab seal just selline puit, mida ta tööks vaja. Tõeline kirg on Reinul suitsusaunade vastu ja ta on leiutanud ka suitsusauna kaasaegse versiooni, mille kohta tasub kohapeal kindlasti uurida.

Ringkäik võtab mõne tunni ning oodatud on kõik matkajad, metsahuvilised ja lastega pered.

Puuskulptuuride meistriklass Lelul

Saekunstnik Maire Põldma on oma Lelu külas asuvas Merihobu talus vigursaagimisega tegelenud üle

20 aasta ning tema loodud puuskulptuuridel on austajaid nii Eestis kui välismaal. Metsarahvapäeval saavad Maire külalised tema koduhoovil tutvuda juba valminud puukujudega, aga näha saekuningannat ennast skulptuure saagimas ja viimistlemas. Mootorsae käsitsemise kohta on tal oma pikale kogemusele tuginedes kindlasti väärt näpu­näiteid jagada. Kõik saehuvilised ja lastega pered on taluhoovile oodatud terve päeva jooksul.

Üleeestilise Metsarahvapäeva kõikvõimalike matkade, töötubade ja kogukonnapäevadega saab tutvuda päeva kodulehel.

HIIU LEHT