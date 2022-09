Meenutame 1944. aasta suurpõgenemist

Septembris möödub 78 aastat päevast, mil Eestist lahkus esimese okupatsiooni aasta õuduste kordumise hirmus ligi 80 000 inimest, neist suur hulk asus teele siitsamast Hiiumaalt. Paljud neist hukkusid teel vabasse maailma.

Ülemaailmne eestlaste kesk­nõukogu (ÜEKN) meenutab eestlaste suurpõgenemist 1944. aastal

mälestusüritusel “Minna ei taha, kuid jääda ei saa”.

Esmaspäeval, 19. septembril toimub sel puhul riigikogu konverentsi­saalis rahvusvaheline konverents “Suurpõgenemine 1944 ja meie” (“The Mass Flight of 1944 and Us”), kuhu esmakordselt on kaasatud ka Läti ja Leedu ajaloolased.

Samal päeval kell 17 avatakse teabetahvel Niguliste kiriku ja Rootsi-Mihkli kiriku vahelisel platsil. Järgneb Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9, Tallinn) Loone Otsa näidendi “Pagulusse” dramatiseeritud esitlus Elin Toona raamatu “Pagulusse. Lugu elust, sõjast ja rahust” ainetel. Kohal on ka Elin Toona ise.

Päeva lõpetab koosviibimine Rootsi-Mihkli kiriku Püha Olavi saalis. Esinevad Estonian Folks rahvatantsijad.

ÜEKNi aseesimees Iivi Zajedova ütles, et ühing on pöördunud Eesti valitsuse poole vajadusega korraldada edaspidi suurpõgenemise mälestuspäev riikliku tähtpäevana ning püstitada 1944. a septembri­kuu põgenikele mälestusmärk Tallinnasse.

