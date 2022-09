Külalised Narvast

Täna külastab Narva volikogu peaminister Kaja Kallast, kes leiab, et tankimonumendi ja teiste Narva punamonumentide äraviimine oli Eesti riigi võit.

Narva linnapea Katri Raik rääkis ETV saates “Hommik Anuga”, et praegu näeb tanki asukoht välja nagu tankihaud, seal on viis korda rohkem lilli, kui ta seal kunagi elus varem on näinud. Mängib vaikne muusika ja seisavad kurva näoga inimesed pisarad silmis.

Raik ütles, et tal on olnud väga keeruline eestlastele seletada, mida mõtlevad Narva inimesed ja Narvas on keeruline seletada, mida mõtlevad eestlased.

Stalnuhhini väljaütlemine Eesti valitsuse aadressil on üks selle mõistmatuse ilminguid.

Õige aeg on mööda lastud ning tanki nagu ka pronkssõduri oleks pidanud ära viima juba 1990ndate alguses, nüüd aga olnuks vaja teistsugust lahendust. “Narva inimesed oleksid tahtnud, et tank oleks jäänud Narva muuseumisse, aga Eesti riigivõim pidas seda valeks ja Narva linnavõim ei suutnud seda õigel ajal otsustada,” võttis linnapea olukorra kokku.

Raik, kes on 22 aastat Narvas elanud, soovitab Eesti võimul sügavalt peeglisse vaadata, sest paljud asjad on lihtsalt tegemata jäänud.

“Praegu oodata, et me Narvas kahe aastaga lähme üle eestikeelsele õppele, volikogus hakkame päevapealt rääkima eesti keeles, kaotame ära 9. mai, võtame maha kõik mälestus­märgid, seda on liiga palju, et rahulikult teha,” ütles Raik.

Kui Stalnuhhini öeldu saame kõik ja kooris karmilt hukka mõista, siis Raiki tasub kuulata.

