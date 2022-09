Kõrgessaare arengustrateegiat saavad vallakodanikud täiendada

Kõrgessaare Päevakeskuse ja osavalla valitsuse hoone üleminekut taastuvenergialahendusele 10 000 euroga;

Kõpu kaupluse rajamiseks vajalikke maantee projekteerimistegevusi 15 000 euroga;

Kalana sadama kütusetankla rajamise projekti omaosalust 15 000 euroga;

Kõrgessaare Tehnopargi

arendustegevusi 50 000 euroga;

Viscosa Kultuuritehase kompleksi arendustegevusi 250 000 euroga;

Reigi pastoraadi veebikeskkonna loomist ja turundustegevusi 10 000 euroga;

Tahkuna tuletorni külastuskeskuse arendustegevusi 50 000 euroga.

Kaheksa päeva on aega teha ette­panekuid Kõrges­saare valla arengu­strateegiasse, mille alusel nelja aasta jooksul jagatakse Hiiumaa valla eel­arvest 500 000 eurot piirkonna arengu hoogustamiseks.Osavallavanem ütles, et kõik vallakodanikud saavad arengu­strateegiasse täiendusette­panekuid teha kuni 27. septembri südaööni.Kõrgessaare arengu­strateegia kaasamiskoosolekud toimusid kolmel reede õhtul19. augustist kuni 2. septembrini. Arutleti külastuskeskkonna, elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna arengu teemadel. Nüüd on arengustrateegia mustand koos ja eelmisest nädalast ka avalik.Strateegiasse kirja saanud arendustegevust toetab lisa­rahastuse meede “Kõrgessaareprogramm”, mille rahaline maht aastatel 2022–2026 on kokku 500 000 eurot Hiiumaa valla eelarvest, igal eelarveaastal 125 000 eurot.Arengustrateegia mustandis on juba paika pandud asju, mida Kõrgessaare programmi rahastusmeetmest toetatakse:

Kokku kulub selleks 400 000 eurot ehk nii-öelda vaba raha on nelja aasta peale veel 100 000 eurot. Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütles, et kuigi mustandisse see nii kirja ei saanud, on see 100 000 eurot mõeldud erinevate projektide omaosaluseks. Need on siis projektid, mille ideed ehk alles kellegi mõtetes ja sisu veel konkreetseks projektiks vormunud pole.

26. aprillil algatas Hiiumaa vallavolikogu Hiiumaa valla arengukava piirkondliku osana “Kõrgessaare arengustrateegia 2030+” koostamise ning kehtestas selle lähteülesande. Arengustrateegia eesmärgiks on kutsuda ellu kaua oodatud arenguhüpe Kõrgessaare osavallas, panna paika pikem strateegiline plaan arendustegevusteks ning vajalikud valla investeeringud seatud eesmärkide saavutamiseks. Muuhulgas määratleb arengu­strateegia ka neljal aastal, kuni aastani 2026 täiendavat rahastust võimaldava Kõrgessaare programmi rahastusmeetme täpsema kasutuse ja seab investeeringuobjektide prioriteedid.