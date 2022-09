Kirjandusaasta lugemissoovitused

Kadri Taperson

Vihmase päeva raamat

Ei saa ju ühte suve mööda lasta nii, et pole ridagi Ungru krahvist lugenud. Selle raamatu lugemist võiks lõpust alustada, sest seal on Helgi Põllo kirjutatud saatesõna2009. aastal välja antud trükile – seiklusjutuna mereröövlitest kirjutatud tekst vajas selgitust, et mida peaks tõena võtma ja mida ehk mitte. Ehk ei olegi see liiga tähtis, sest lugu on ladus ja loetav ja kindlasti on neid, kes arvavad, et just nii kõik juhtuski. Ometi on kindel ainult see, et Ungern-Sternbergide suguvõsal on Hiiumaa kirjanduses ja tänasesse päeva ulatuvates rahvajuttudes ainulaadne koht, mida kellelgi teisel ei saagi olla. Ja vihmase päeva tõsiseks lugemiseks sobib see romaan ka sellepärast, et on hiidlastele esimesest ilmumisest saati tähtis olnud.

“Hiiu lossist Siberisse”, Aitsam, Mihkel. Esmatrükk: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus, 1937.

Lasteraamat

Sellest hoogsast toredate piltidega raamatust on lausa tunda, et nii kirjutaja Viiu-Marie Fürstenberg kui ka illustreerija Maria Viidalepp, on oma lapsepõlvesuved Hiiumaal veetnud. Raamatus tegutsevad kaks venda, nelja- ja kaheaastane, ja nende emme ja papi ja naabrid, üks kummitus ja kes kõik veel. Sobib lugeda nii lastel kui nende vanematel ja kindlasti ka neil, kes tahaksid osata lastele hästi kirjutada.

“Lendav kala”, Rummo Viiu-­Marie, Tammerraamat 2015

Rannaraamat

Ega ikka ei ole nii, et Hiiumaal on kaks luuletajat – Alavainu ja Tuulik. Või vastupidi. Neid on palju rohkem ja 56 kirjutaja luuletused on koostaja Tiiu Heldema sellesse raamatusse mahtunud. Kindlasti on siin kõigile lugejatele üllatusi, sest kes ikka oleks arvanud, et see ja too ka luuletanud on. Järjest lugeda ei soovita, sest siis tekib kuskil poole peal tunne, et muid kohti enam olemas ei olegi – kõik luuletavad Hiiumaast ja veel nii ilusasti. Hiidlasest kunstniku Riina

Degtjarenko illustratsioonidest ei saa ka kuidagi mööda vaadata.

“Hiiu Luule Raamat”, Heldema, Tiiu – koostaja. MTÜ Hiiu Öko – 2017