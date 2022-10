Kassari Haridusseltsi sünnipäevameeleolud

HELI TUISK

Laupäeval tähistas Kassari Haridusselts saja aasta juubelit ning rahvamaja täitus armsate inimeste, omaloodud muusika, pirukalõhna ja ajaloohõnguga.Nagu rahvamajarahvas ise öelnud, kasvab nende maja ees tammevõraga vaher. Laupäeval hakkas puu all silma kaks uut valget pinki, mis sobisid rahvamaja õuemiljöösse kui valatult. Üks neist kaunistatud sini-must-valgete lintide ja väikse kullakarva tahvliga – Kassari Haridusselts 100. Sünnipäevapeo avasündmusena õnnistasid Roberta Laas ja Riho Lutter selle lindi­lõikamisega sisse.Teise pingi kohta ütles haridusseltsi eestvedaja ja juhatuse liige Linda Tikk, et see ootab järgmist aastat, mil tähistatakse Kassari kooli­hariduse sajandat aastapäeva. “Aga istuma võib sellel hakata kohe,” lisas ta.Majas sees andis Linda ülevaate sellest, milline on olnud haridusseltsi ajalugu. Seejärel esitas omaloodud laule Annika Kääramees, keda kitarril saatis Karl Maier, hiljem esines Hiiumaa Pilli­sõprade selts.Paki talu uus peremees Riho Lutter rääkis lugusid Kassari Paganinist ehk Paki Sassist. Sass ehk Aleksander Kerner (1879–1961) oli Kassari haridus­seltsi esimene esimees ning panustas nii kohalikku kultuuriellu kui oli oma viiuliga pidudel pillimeheks, samuti fotograaf ja aktiivne seltsielu edendaja.Muusik Lauri Saatpalu avas Kassari rahvamajas Eesti väikseima kaubanduskeskuse D1. Väikesesse vanasse kinokassasse, mis vahepeal langes konku staatusesse, sisustas ta poekese, kus müüakse suveniire, raamatuid ja Dagö plaate.Saatpalu naljatas, et ega kellelgi teisel ei jäänudki seal tema ja Peeter Rebase kõrval ruumi midagi investeerida, sest nad on lihtsalt nii suured suurinvestorid.Pidusööki pakkusid rahva­maja kohvikute pidajad: Hõngust Annika ja Kaisa Kääramees ning Magusa Marja perenaine Elis Uusoja.Oli üks südamega tehtud pidu ja külaliste seas kostus kiidusõnu. Üks ütles, et tal on alati Kassari rahvamajas hoitud tunne. Teine istus pärast pidu saalis pingi peal ja ohkas: “Tead, mul oli tunne, nagu Paki Sass oleks täna siin olnud ja vaadanud, et kõik on hästi.”