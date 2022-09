“Kärdla´s bridge is falling down…”

Sel nädalal suleti keelusiltidega Sadama tänaval asuv Suurtrummi jala­käijate sild. Kui silla alla vaadata, on näha, et betooniplokist jalakäijatesilda toetava keskmise tala betoon on varisenud ja paljastanud kandetala raudarmatuuri.Varasemalt on ka Hiiu Leht tähelepanu juhtinud, et Suurel Trummil on ohtlikke varisenud aukusid, millesse inimesed võivad sisse astuda või jalgrattaga sisse sõita ja end vigastada.2019. aastal tegi OÜ HiiuIlu Kärdla väikeste sildade ehk trummide piirdepostide parandustöid. Oma sotsiaalmeedia kontol teatas Hiiumaa vald tookord, et ülejäänud truubid ehk trummid tehakse korda, aga Näkitiigi juures asuva Suurtrummi tööd jäävad kevadesse, sest lisaks on vaja parandada ka truup ja tee. Veel hoiatati, et ehituse ajal võib läbipääs olla takistatud.Teadaolevalt tegi Kärdla osavald 2020. aastal silla­remondiks ka ettevalmistusi ja võeti hinnapakkumisi, mis truubivahetus maksab. Siis aga suunati linna teede-­tänavate remondivahendid Pae tänava rekonstrueerimistööde ettevalmistusse ja truup lagunes edasi.Kärdla osavalla haldusjuht Marko Ranna ütles, et transpordiamet käis monitoorimas Kärdla tänavaid ja hindas Sadama tänava silla jala­käijate ülekäigu osa ohtlikuks. Põhjuseks jalakäijate silla kandekonstruktsioonide murenemine.“Kuna ka meie vaatlus kinnitas transpordiameti hinnangut, sulgesime jalakäijate silla osa kui ebaturvalise. Ühtlasi otsime lahendusi, kuidas jala­käijate sild taastada. Seniks palume kõigil kasutada teisel pool Sadama tänavat asuvat kõnniteed.”

Tekst ja foto

HARDA ROOSNA