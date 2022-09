Kaitseministrid kohtusid Gotlandil

Kaitseministeerium

Reedel Gotlandi saarel toimunud Põhjamaade ja Balti riikide kaitseministrite kohtumisel arutati Läänemere piirkonna julgeoleku, Soome ja Rootsi NATOga liitumise ning Läänemere saarte strateegilise rolliga seotud küsimusi.Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on regiooni kaitse­ministrid ühisel seisukohal, et olenemata Ukraina sõja tulemustest on ja jääb Venemaa kogu Läänemere piirkonna ja NATO jaoks kõige suuremaks ohuks.“Soome ja Rootsi liitumisega muutub meie regiooni julgeolek hüppeliselt, kuna Läänemeri muutub sisuliselt NATO sisemereks ja oluliselt paraneb infovahetus merel ning õhus toimuva kohta. Lisaks on vaja panna paika sellest teabest lähtuvad praktilised sammud,” ütles Pevkur.Ka Gotlandi strateegiline tähtsus regiooni kaitsel muutub olulisemaks, kuna Gotlandil on oluline roll piirkonna õhu- ja mereteede avatuna hoidmisel. “Oli hea kuulda, et Rootsi on lähiaastatel oluliselt tugevdamas sõjalist kohalolekut saarel,” märkis Pevkur.Minister lisas, et nii kaitseväe ja PPA laevastike ühendamine kui ka laevatõrje raketisüsteemide Blue Spear ja meremiinide hankimine parandavad juba lähiajal Eesti Kaitseväe võimet merel tegutseda ja rannikupiirkondi kaitsta.

Toimetaja

HARDA ROOSNA