Käime tuntud kohti pimedas piilumas

Kaja Hiis-Rinna

Vananaistesuve “Armastan Sind sinna ja tagasi” pakub võimalusi oma saare avastamiseks öisel ajal ja koos giidiga – lossis juba käidud ja täna viib tee öisesse Paradiisi.“Turistid teavad ja kuulevad meie põnevatest kohtadest rohkem kui hiidlased ja nüüd, kui turiste vähem, saavad ka kohalikud minna näiteks Suuremõisa lossi, mis ju elupäevad seal seisnud ja kõigile teada,” selgitas Vananaistesuve ja “Armastan Sind…” öömatkade idee autor Ly Johansen.Ka mullu oli ööretk “Armastan Sind Kõppu ja tagasi” ning aasta enne seda käis täheteadlane tähtedest rääkimas. “See oli nii äge, kuidas ta rääkis, aga me ei näinud tähti!” rääkis Johansen.Nii andis ta lubaduse järgmisel aastal uuesti mõni öine asi korraldada. Ja nii need ööretked sündisidki, sest bussid olid täis ja rahvale meeldis.Kui lossi, siis lossi!Bussi, mis pidi viima Hiiumaa Vana­naistesuve ööretkele “Armastan Sind lossi ja tagasi!” ootasid huvilised möödunud reede õhtul Käinas Tuule­torni juures. Kell kaheksa pööras buss nina Suuremõisa suunas ja Hiiumaa Muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo alustas oma ehthiidlaslikul moel lugude jutustamist. Peatusi tegime iga pika ajalooga ehitise juures. Esimene peatus oli ühe Hiiumaa läbi aegade tähtsaima pühakoja, Käina kiriku juures.Hämardub, kirikuvõlvid heidavad hoopis teistsuguseid varje kui päeval ja ega giidi juttki ilma toredate seikadeta jää. Veel vaid aimatava valgusega vaatame üle Putkaste mõisa, mille esmamainimine jääb 1529. aastasse ja mis kuulus von Stackelbergide aadliperekonnale. Selgub, et ka selle, pisut peidus kohaga on seotud iga­suguseid imelikke juhtumisi…Teel Suuremõisa poole saame teada Vaemla ja Aunaku ehk Õunaku karjamõisast ning jõuamegi Suure­mõisa lossi, mis tänavu tähistab 250. valmimisaastat. Suuremõisa lossis ajame kummituste jälgi koos giid Sirje Heinmaga. “Siin majas on olnud armastust, vihkamist, palju kirge… kui selle maja kunagistest elanikest teha seriaal, siis see oleks tuumakam kui Mehhiko seriaalid,” kinnitab ta. Lossile tiir peale tehtud ehk tekitatud isu pikema ja põhjalikuma ekskursiooni järgi, jõuabki kätte südaöötund.Hiiumaa kirjandusaasta puhul on Kärdla raamatukogu direktor Annely Veevo otsinud tagasisõiduks ette­lugemisi Mihkel Aitsami raamatust “Hiiu lossist Siberisse”. Tassike teed ja väike ööamps kuuluvad ka selle pisukese pimedas piilumise juurde.Ööretkel osalenud giid Tiiu Metsar ütles, et tema tuli nautima toredat seltskonda ja imelist õhtut. “Ja Helgit kuulan alati ja uuesti ja uuesti: ta on supergiid,” lisas Tiiu, kes enda sõnul midagi uut ei kuulnud, aga retkega jäi väga rahule.Terve septembrikuu on saarel erinevaid ettevõtmisi, mis koondunud ühise nimetaja Vananaistesuvi 2022 Hiiumaal alla. Järgmine ööretk on juba täna, reedel ja see viib kirjanik Tõnu Õnnepalu juubelisünnipäeva puhul Kaleste külla – läbi Reigi otse Paradiisi.

HELJA KAPTEIN