Istutamistalgud Isabella külas

ERAKOGU

Sel nädalavahetusel, 1. ja 2. oktoobril toimuvad Lauka lähedal Isabella külas Mägede talus niiduaia ja puuviljaheki istutamise talgud. Kavas on istutada 333 puud ja põõsast. Osalejailt ei oodata muud kui oma labidat ja tööindu, talgutoit on korraldaja poolt.Niiduaed ehk lilleniit kogub aianduses üha enam populaarsust just liigi­rikkuse tõttu, mis on kasulik putukatele ja tolmeldajatele, aga ka sellepärast, et seda on väga lihtne hooldada – niitmist tuleb ette vaid korra aastas augustis – ja see püsib dekoratiivne kevadest sügiseni. Puuvilja­hekk aitab kaitsta põldu tuulte eest ning pakub ühtlasi maitsvaid mahevilju söögiks. Kõigest sellest saab ka talgupäeval lähemalt kuulda. Kui ka muidu ei räägita, saab küsida.Mägede talus toimetab juba alates 2017. aastast sakslastest waldorfhariduse õpetajatepaar – Christian ja Beatrix Wittekindt, kelle eesmärk on tutvustada permakultuuri ja looduslähedast elu. Eesti ja eriti Hiiumaa puhul köidab neid siinne liigirikkus ja metsik loodus, mida Saksamaal enam sellisena ei kohta. Esialgu korraldasid nad koolitusi ja laagreid peamiselt saksa kooliõpilastele ja õpetajatele, kuid üha enam on õnnestunud kaasata kohalikke inimesi ja teadmisi. Head suhted on ametikooliga ja külas käivad ka lapsed Hiiumaa üld­hariduskoolidest.

PIRET EESMAA