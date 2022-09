Intervjuu Püha Lepa Lehega

Kuidas suvi möödus?

Suvi läks väga hästi. Lisaks mõnusatele suveilmadele ja puhkusele oli Püha Lepa Lehel

kanda uskumatult suur roll Suve­lehes. Hea lugemismaterjali nimel käis pidev töö, mille käigus me ei säästnud ka ennast. Tõele au andes oli alguses natuke raske, aga mida aeg edasi, seda paremini mootor pöörded üles võttis. Tahtsime lugejatele pakkuda parimat ja lugeja sai parima.

Püha Lepa Leht on võimeline käsitlema vist kõiki Hiiumaaga seotud teemasid?

See väide peab paika. Võin kindlalt väita, et ei ole teemat, milles me ei suudaks kaasa rääkida. Hiiumaa elu pakub sedavõrd palju materjali, et sageli on väga raske valida, mida kirja panna ja mida välja jätta. Paljude lugude tekkeni on viinud VHK (Vabad Hiiumaa Kodanikud) foorumist saadud mõtteterad ja vihjed. Eriti viljakas aeg jääb reede õhtu ja esmaspäeva vahele, see on korjeaeg. Sellel ajavahemikul hiidlane puhkab kultuurselt ja loomulikult tekib tal ka tahtmine natuke kommenteerida. Tekkiv materjal on hea. Minu rekord on ühe õhtu jooksul kommentaare lugedes kümme korda naerda ja seitse korda nutta. Kordaks kunagi välja­öeldut tsitaati: “Tegelik elu saarel on uskumatum kui väljamõeldis.” Siinkohal tahakski tänada kõiki kommentaatoreid Püha Lepa Lehe poolt. Olete andnud hindamatu panuse meie artiklite sünnilukku.

Millises suunas ja kuhu peaks liikuma Hiiumaa ajakirjandus?

Sellele küsimusele on lihtne vastata. Minu arvates tuleb läbi viia ajakirjanduslik pööre. Lahtiseletatult tähendab see seda, et klassikaline intervjuude aeg saab läbi. Heaks näiteks oled Sina, Piret. Oled teinud väga palju küsitlusi ja häid lugusid Suvelehte. See on võtnud Sinult väga palju aega. Varajased ärkamised, auto­sõidud, kütusekulu, pikad õhtu­tunnid arvuti ees, jne. Minu väljapakutav aja­kirjanduslik pööre tähendab seda, et kirjutad kogu artikli otsast lõpuni kodus valmis, kusagil käimata. Artikli kirjutamise ajal kehastud küsitletavaks ja küsijaks sama­aegselt. Selline ümberkehastumine on alguses suhteliselt raske, aga kogemused tulevad kiiresti. Proovi, ja Sa ei kahetse.

Kas lähenevate valimiste eel on plaanis ka poliitilised artiklid?

Hetkel sellist plaani ei ole. Aga ütleme nii, et kui keegi poliitikutest soovib intervjuud anda, siis oleme lahkesti nõus küsimusi esitama ja vastuseid kirja panema. Tegelikult oleme olnud ettenägelikud ja kõik vajalik materjal on juba tulevikuks valmis kirjutatud. Lihtsalt täidame mõned lüngad ja artikkel valmis. Töö kiire ja korralik. Meie reklaamartiklid on küll kallid, aga iga kulutatud euro on seda väärt. Kohandame ka vanu ja kõigile tuntud tekste sobilikeks. Siin üks näide kohandatud tekstist:

Alguses lõi poliitik (nimi) taeva ja Hiiumaa.

Hiiumaa oli tühi ja paljas ja

pimedus oli sügavuse peal

ja poliitiku (nimi) vaim hõljus vete kohal …

Kas Püha Lepa Lehe kaubamärgi müügimõtted on endiselt õhus?

Hetkel müügimõtteid ei ole. Viimati oli leht müügis maikuus ja hinnaks küsisime miljon eurot. Oli õnn, et tehing jäi ära, kuigi pakkumisi tehti. Tänaseks päevaks on lehe väärtus juba kordades tõusnud ja reaalselt räägime turuhinnast, mis on neli miljonit eurot. Aga usun, et see number ei tule Sulle üllatusena, sest tegu on ühe kuulsaima kauba­märgiga meie saarel. Võimalik, et lähi­ajal läheme ka börsile. Hiidlastele pakume aktsiate eelisostuõigust. See oleks kindel investeering tulevikku.

Püha Lepa Leht on saavutanud täiuslikkuse. Kuhu edasi?

Ootasin seda küsimust. Maailmatasemel kaubamärk vajab pidevat arendustegevust ja praegu me ei puhka, vaid arendame asja 24/7. Inimesed poejärjekorras juba sosistavad võimalikust uue ajakirjandusväljaande tulekust meie saarel. Me ei hakka pimesikku mängima ja kinnitame, et see info vastab tõele. Lähiajal oleme turule tulemas esimese Hiiumaa ajakirjaga Püha Lepp. Esialgu ilmub üllitis üks kord kuus, kuid tulevikus planeerime iganädalaselt. Minu andmetel ilmub septembris viimane Suveleht. Tühimik on vaja kiirelt kvaliteetse lugemismaterjaliga täita. Praegu disainerid töötavad esikaane kujunduse kallal. Teemad, millest seal kirjutama hakkame, puudutavad kõiki inimesi ja kogu saare elu. Kaasame ka oma ala eksperte, et esitatud küsimused ei jääks vastuseta. Võin natuke saladuse­loori kergitada ja välja öelda mõne pealkirja, millest kirjutame avanumbris. Siin nad on: “Jäin praamist maha – kas vajan psühhiaatrit?”, “Sarve­mehest kõplaseks – on see võimalik?”, “Metssiga või mullafrees – kumba eelistada?”, “Miks on inimesel vaja lihaseid?”, “Teeme vanast pesumasinast elektri­jalgratta”. Usun, et tuleb igati põnev avanumber ja pakub huvitavat lugemist kõigile.

Aitäh Sulle, Andres Raudsepp, Püha Lepa Lehe reporter, selle südamliku ja ausa intervjuu eest. Soovin Sulle palju edu ja loodetavasti saame kunagi veel koostööd teha!