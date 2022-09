Hooldekodu uuel juhil tuleb tõsta kohatasu

HIIUMAA VALD

Reedel valis SA Hiiu maakonna hoolde­keskus Tohvri nõukogu hooldekodule juhatajaks Karin Grossi, kes töötab praegu Tartu Ülikooli kliinikumis.Senise juhataja Pirje Lehtmaa kolmeaastane leping lõppeb täna ja jätkata ta ei soovinud.Tähtajaks, 30. augustiks laekus ametikohale viis sooviavaldust. Nõukogu esimees Riho Rahuoja ütles, et Gross oli teistest kandidaatidest peajagu üle. Tema tugevusteks nimetas Rahuoja finantstausta, varasemat töökogemust Hiiumaa valla finantsjuhina ja meeskonnatöö kogemust.Hooldekeskuse Tohvri nõukogusse kuuluvad lisaks Rahuojale veel abivallavanem Liisi Mäeumbaed, Emmaste osavalla vanem Tiit Reha, Ly Meldorf ja Aili Küttim.Rahuoja ütles, et nõukogul tuleb hoolde­keskuse kohatasusid järgmisel aastal kindlasti tõsta. “Oleme kohatasusid vägisi tagasi hoidnud, aga järgmisest aastast tuleb kindlasti tõsta, kuna energiahinnad teevad liiga ja vastasel juhul tuleb pankrot,” selgitas nõukogu esimees.Praegused hooldekoha hinnad Tohvril on esimese hooldusastme puhul 820 eurot, teise, rohkem hooldust vajava eaka puhul 880 eurot ja kõige suurema hooldusvajaduse puhul950 eurot.Koos hooldekodu uue hoonega on Tohvril praegu 68 hoolduskohta, mis kõik on täis.Rahuoja ütles, et ka järjekorras olijaid on ootel kogu aeg.

HARDA ROOSNA