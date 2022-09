Hiiumaa Sadamad laiendab juhatust

SA Hiiumaa Sadamad nõukogu kaasab teise juhatuse liikme. Praegune juhatuse liige Liina Härm jätkab ametis, lisandub juhatuse esimees.

Liina Härmi saime reedel telefonile Lätist, kus ta parajasti osales Eesti-Läti programmi konverentsil “Vahepeatuse tähistamine” (Stopover Celebration). Liepaja kontserdihallis toimunud konverentsil tutvustas Härm Baltikumi sadamaid.

“Olen rõõmus, et nõukogu sellisele otsusele jõudis ja töökuulutus väljas on. Kaheliikmelise juhatuse võimalusega oli arvestatud juba sihtasutuse loomisel, esialgu jäi see plaanidesse ootele,” ütles Härm Hiiu Lehele.

“Olles seda tööd nüüd üle kahe aasta teinud, näen, et nii mitmekesised ja mahukad ülesanded tuleb jagada mitme inimese vahel. Koormuse tõus tuleb esiteks sellest, et meie sadamatel läheb hästi – kohalikke laevu on rohkem, külalisi on jälle rohkem, tegevusi on rohkem, sadamad elavad – ja see kõik vajab meie meeskonnalt järjest suuremat panust.”

Härm viitas, et uuest hooajast lisandub Kalana jahisadam, mis puht arvutuslikult lisab kolmandiku senistele töödele: “Uue koha käivitamine on reaalsuses isegi pingelisem, kõik vajab alles sissetöötamist.”

Härm lisas, et juhatuse kohustuste hulk on seotud mahukate investeerimisprojektidega Sõrul ja Kalanas, aga nende lõppedes peaks juba olema käima lükatud järgmised, sest sadamad vajavad pidevat hoolt ja arendamist.

“Kõige tulemuslikum on, kui inimesed teevad tööd, milles nad osavamad on. Minu eriala on sadamad ja veeliikluse ohutus, ka valdkonna analüüs ja väikesadamate arengu kujundamine laiemalt, projektikirjutamine ja -juhtimine. Üldjuhtimises ma nii vilunud pole ja ettevõtluskogemus on vähene – just siin saab uus juhatuse liige sihtasutuse tegevusele lisahoogu anda,” selgitas ta.

Tubli töö

“Oleme nõukogus ühiselt otsustanud tugevdada sihtasutuse meeskonda selliselt, et senine juhatuse liige Liina Härm keskendub eelkõige projektide ja finantseerimisallikate leidmisele ning sadamate infrastruktuuriga seotud valdkonnale,” ühtes sihtasutuse nõukogu esimees Margus Kastein.

Uue juhi ülesandeks saab olema sadamate operatiivne juhtimine, teenuste ja toodete müük ja arendus.

Härm valiti SA Hiiumaa Sadamad juhatajaks 2020. aasta detsembris 17 konkursil osalenud kandidaadi seast, enne seda oli ta ligi pool aastat juhataja kohusetäitja. Kastein ütles, et nõukogu tunnustab Härmi senise kohusetundliku ja pühendunud töö eest investeeringute elluviimisel.

“Selle aastaga saab suurte investeeringute maht meie sadamatesse mõneks ajaks ühele poole ning oleme jõudnud uude etappi, kus peame hakkama oma sadamaid ning neis pakutavaid teenuseid aktiivselt turundama,” lisas Kastein.

Sihtasutus on aastatel 2019–2022 investeerinud sadamatesse kokku 2,8 miljonit eurot. Valmivasse Kalana jahisadamasse 1,6 miljonit eurot, Orjaku sadamasse 0,53 miljonit, Sõru jahisadamasse 0,43 miljonit ja Kärdla sadamasse 0,23 miljonit eurot.

Suuremateks finantseerijateks on Interreg Est-Lat 1,22 miljoni euro, Euroopa merendus- ja kalandusfond 0,41 miljoni euro ja Hiiumaa vald 0,84 miljoni euroga.

Uued ülesanded

Kastein viitas uue juhataja tööülesandena Kalana jahisadamale, mis vajab käivitamist. Kalana jahisadama ehitustööd valmivad tänavu 30. novembriks. Valmimise järel on jahisadamas kaks ujuvkaid 34 kaikohaga. Neist

20 hoiukohta väikealustele kalurite kai juures ja 14 kohta suuremate aluste jaoks teise ujuvkai juures.

Kastein ütles, et planeeritud oli kolm ujuvkaid, kuid ehitushindade kallinemise tõttu kolmandaks raha ei jätkunud. Ta avaldas lootust, et ehk õnnestub kolmas ujuvkai soetada koostöös kohaliku kogu­konnaga, kui on soovijaid, kes endale kaikoha ette ära ostaks. Siis oleks sadamas ruumi veel 12 väikelaeva jaoks. Koos sadamaga valmib Kalanas ka kütusetankla.

Navigatsiooniks loodetakse Kalana jahisadam avada järgmisel, 2023. aasta hooajal.

Hiiumaa valla loodud sihtasutus Hiiumaa Sadamad arendab ja haldab nelja Hiiumaa väikesadamat Kärdlas, Orjakus, Sõrul ja Kalanas.