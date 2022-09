Hiiumaa malevkond saab ajaloolise lipu

Pühapäeval, 2. oktoobril toimub Hiiumaa spordikeskuses tseremoonia, kus Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonnale annetatakse ajaloolise lipu järgi valmistatud lipp.Sini-kollase lipu ühel küljel on Lääne maleva vapp, teisel Hiiumaa malevkonna vapp ja malevkonna asutamise kuupäev 10. jaanuar 1925.Kaitseliidu Lääne maleva pealiku major Andres Välli sõnul on ajalooline lipp väga tähtis Hiiumaa malevkonna ja laiemalt kogukonna jaoks – see on eriline sümbol, mis tugevdab võitlejate ühtsustunnet.Lipu valmimist toetas enam kui sada annetajat. “Tänan kõiki annetajaid, kes panustasid KaitseliiduLääne maleva Hiiumaa malev­konna ajaloolise lipu valmistamisse – oleme uhked selle üle, et teid on nii palju,” ütles Välli.Lipu üleandmise tseremoonia algab 2. oktoobril kell 13 Kärdlas, Hiiumaa Spordikeskuse saalis. Ligi tund aega kestvat aktust väisavad kõikide Kaitseliidu Lääne maleva allüksused, sh kodutütred, noored kotkad ja naiskodukaitsjad. Aktusele järgneb ansambli Untsakad kontsert ja selle järel algab Hiiumaa malevkonnas lahtiste uste päev.Hiiumaa malevkonnapealik nooremleitnantAndres Kimber ütles, et lipu pidulikule üleandmisele, kontserdile ja ka lahtiste uste päevale on oodatud nii annetajad kui kõik teised huvilised. Kaitseliidu malevkonna majas Väike-Sadama 14 saab uudistada sõduri- ja meditsiinivarustust, vaadata relvade näitust ja Naiskodukaitse “Ole valmis” demonstratsiooni, lasta õhupüssist, tutvuda noorte kotkaste ja kodutütarde tegevusega. Kõikidele külastajatele pakutakse naiskodukaitsjate valmistatud toitu.

