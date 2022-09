Hiiumaa külade päev toimub Kuristes

Kas teate, kus asub Hiiumaal Kelmiküla tee? Kui minna laupäeval, 3. septembril Kuriste Haridusseltsi õuele, siis saab teada, sest alates 10.30 saab end registreerida külade jooksule, mille pikem marsruut on 9 km ja lühem 2,7 ja see viimane ongi just Kelmiküla teed pidi, kus ei pea ilmtingimata jooksma, vaid võib kõndida ka. Kell pool üks avatakse Haridusseltsi õuel 18. Hiiumaa külade päev, mille jooksul toimub palju huvitavat. Näiteks 13.30 tutvustatakse Kuriste Külaseltsi kroonikat, sest selts saab juba 25 aastaseks. Kroonika on valmis trükkinud Recado Meedia, see on 78 lehekülge paks ja selle võib igaüks niisama kaasa võtta. Kell neli algab Uhtna mandoliini­orkestri kontsert, kuna selle kollektiivi juhi Jaanus Põlderi isa on just Kuristest pärit ja päeva jooksul näeb Hiiumaa esinejaid muidugi ka. Tegelikult võib Kuristes, kuhu ju muidu väga ei satugi, veeta terve laupäeva. Kohvik on avatud, Kuriste uhke kirik ja Taterma taimeaed ka ja Haridusseltsi õue peal toimub terve päeva ka omatoodangu laat, kus müüakse taludes kasvatatud head ja paremat ja mis justkui avab Hiiumaa külade sügislaatade hooaja.

Kadri Taperson