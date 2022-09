Hiiu Lehe peatoimetaja vahetub

PRESIDENDI KANTSELEI

6 aastat peatoimetaja ja 23 aastat Hiiu Lehe aja­kirjanikuna töötanud Harda Roosna (66) annab oktoobris töö üle oma noorele kolleegile Piret Eesmaale (37) – selline on tänane esikaant väärt uudis.Olen oma senises ajakirjanikutöös lähtunud Eesti ajakirjanikke koolitanud Taani ajakirjandus- ja meediakooli õppejõu Lars Björgi sõnadest – aja­kirjanik ei ole mitte keegi ning tema tarkus ja säravus jäägu tema isiklike tegevuste jaoks. Seekord teen erandi ja kirjutan ise enda tööst.On ka põhjust, sest juunis uued omanikud saanud Hiiu Lehe jaoks algab oktoobrist uus etapp – peatoimetaja töö annan edasi oma noorele kolleegile Piret Eesmaale.Ma ise alustasin Hiiu Lehe aja­kirjanikuna septembris 1999, tollase peatoimetaja Anu Pallase, hiljem Urmas Lauri juhendamisel. Aasta varem olin Tallinna Ülikoolis omandanud emakeeleõpetaja magistrikraadi.Praeguseks olen ajakirjanikutööd teinud 23 aastat ja peatoimetaja vastutust kandnud 16 aastat. Alustasin 2006. aasta 1. augustist, peale seda, kui senine peatoimetaja Urmas Lauri lahkus. Päris ootamatult sülle sadanud keerulise ülesande täitmisel olid mulle suureks abiks kogenud kolleegid Annika Kibuspuu ja Irina Sarapuu, kes siiani toimetuses töötavad. Koos küljendaja Tõnis Aljasega õppisime lehte n-ö kokku panema. Sellest ajast siiani on Tõnis kõigi nende aastate jooksul tõelise sõbrana alati valmis toimetusele appi tulema, kui me arvutiabi vajame. Tollastest kolleegidest töötab toimetuses veel loodusajakirjanik Tapio Vares, kelle mitmekülgsust ja arengut ajakirjanikuna olen imetlenud ning kes on andnud olulise panuse Hiiu Lehe näo kujundamisse.Toimetuse reporterid, korrektorid ja küljendajad on vahetunud sagedamini ja enamasti lahkunud madala palga tõttu – paljudega neist saame hästi läbi ja teeme koostööd siiani.2020. aastal tunnustas Eesti vabariigi president minu tööd kohaliku ajakirjanduse hoidmisel Valgetähe V klassi teenetemärgiga.Kui Hiiu Lehte välja andnud OÜ Saaremaa Raadio peale kaht koroonaaastat eriti suurtesse raskustesse sattus ja oli reaalne oht, et ettevõte majandusraskuste tõttu Meie Maa ja Hiiu Lehe väljaandmise lõpetab, hakkasin otsima kedagi, kes võiks Hiiu Lehe ilmumis­õiguse ära osta. Rääkisin mitme ettevõtja ja ajakirjandusvaldkonna tegijaga, kuid keegi neist ei tahtnud üksinda sellist vastutust võtta. Seepärast on mul eriti hea meel, et n-ö päris kaheteistkümnendal tunnil kandsid mu pingutused vilja ja leidusid mõned inimesed, kes asjaga tegelema hakkasid. Nad kutsusid kokku need 25 inimest, kelle jaoks oli oluline, et sõltumatu maakonnaleht ilmuma jääks. Aprillis ilmus viimane Meie Maa ja juunis võttis äsjaasutatud OÜ Hiiu Meedia lehe ilmumisõiguse üle. Sellest ajast on juhatus ja omanikud, kelle seas mitmeid ajakirjanikutöö kogemusega inimesi, püüdnud tänavu 25. ilmumisaastat tähistanud ja üsna muutumatuna püsinud Hiiu Lehte paremaks ja sisukamaks teha. Teisi­päevane leht hakkas ilmuma värvilisena. Juunis loodi uus, uue kontseptsiooni ja kujundusega suvelisa Suveleht. Selle toimetajaks sai vahepeal lapsepuhkusel olnud Hiiu Lehe reporter Piret Eesmaa.Oligi käes aeg teha järgmine samm ja leida lehele uus peatoimetaja, sest allakirjutanu sooviks on kanda nüüd, pensionieas pisut kergemat koormat. Konkursile laekusid sooviavaldused kuuelt kandidaadilt. Reedel kogunes OÜ Hiiu Meedia nõukogu, et valida nende seast uus peatoimetaja.Nõukogu liige Toomas Kokovkin ütles, et valik tehti pärast põhjalikumat arutelu ning sõelale jäi rohkem kui üks kandidaat. “Mõistlik oli tulla ühisele seisukohale, mistõttu paljud plussid-miinused tuli läbi arutada,” ütles Kokovkin.Üheks oluliseks märksõnaks, millest valikut tehes lähtuti, oli Kokovkini sõnul kaasajastamine: “See tähendab uuendusi lehe kujunduses ja üles­ehituses, aga ka puhttehnilistes küsimustes nagu digitehnoloogia, infovahetus, tööviisid, rääkimata sellest, et maakonnaleht peakski täpsustama oma kohta ühiskonnas vastavalt elu arengule,” selgitas ta. “Mõistagi toimus nõukogus arutelu ka teemal uuenduslikkus versus kogemus. Viimase põhjal kalduski poolehoid Piret Eesmaa kasuks, kelle me eelnevalt vestlusele kutsusime, et oma seisukohti täpsustada. Kindlust niisuguseks otsuseks lisas lootus, et uudiste ja publitsistika valdkonnas saaksime kasutada Harda Roosna suurt kogemust.”Küsimusele, millised on ootused uuele peatoimetajale, vastas Kokovkin nii: “Uus peatoimetaja peaks jätkama lehega, mis peegeldab elu kogu oma mitmekülgsuses, ausalt ja eelarvamuseta. Looma oma meeskonna ja uuendama lehe. Taluma koormust, mida põhjustavad kiirus ja suurenenud ootused, ning võtma ajalehe rütmi jooksu pealt üle.”Veel lubas Kokovkin, et nõukogu toetab peatoimetajat taustal ja jälgib, et leht peegeldaks toimuvat, kuid ei muutuks kõverpeegliks.Lisaks Kokovkinile kuuluvad nõu­kogusse Kulvo Pendra, Keit Kasemets, Maris Hellrand, Hendrik Roonemaa ja Daniel Vaarik. Kõik nad kuuluvad ka OÜ Hiiu Meedia omanikeringi.Inglise filoloogi-tõlkija magistri­kraadi ning väga mitmekesise kogemuste­pagasiga Piret Eesmaa alustab Hiiu Lehe peatoimetajana 12. oktoobrist. Allakirjutanu jätkab samast kuupäevast Hiiu Lehe uudiste­toimetajana.

Küsimused uuele peatoimetajale, PIRET EESMAALE

Kaja Hiis-Rinne

Toimetaja Piret Eesmaa: Mis ma oskan öelda… Kohutavalt positiivne!:) Oli väga huvitav näha, kuidas ideealgest saab kokku ajaleht. Eks algul oli päris kiire ja pea väga pulki täis, ent väga põnev oli just kogeda seda, kuidas kaosest saab süsteem. Tagantjärele vaadates on see olnud natuke nagu koristamine. Koristades ka ju keerad toad algul veel rohkem sassi ja siis hakkad asju riiulile tagasi panema. Sellel hetkel, kui kõik asjad on põrandal laiali, on päris halb olla, aga kui lõpuks korda saab, siis… Vaatad ja imetled. Selline tunne oligi. Suve algul sööstsime pea ees mingisse ettekujutusse, milline võiks olla Suveleht ja igasuguseid ideid keerles õhus. Tuli need ükshaaval ilusti ajalehte paigutada. Tagantjärele vaatan, et üsna hästi leidsid asjad oma koha. Eriti huvitav on olnud näha küljenduse kujundamise protsessi. Mõni üksik mõte jäi veel varuks kuhugi orbiidile tiirlema. Las need jääda tuleviku seemneks.Eks sellepärast otsustasingi, et Suvelehe kogemus oli niivõrd positiivne. Kogu mu senine tööelu on tegelikult olnud suhteliselt kaootiline, natuke siit, natuke sealt, ühel see hea, teisel too puudu. Toimetajatöös tundsin, et kõik mu tugevused ja nõrkused sobisid pilti nagu pusletükid. Natuke on see muidugi ka julgustükk, aga sisetunne ütleb, et õige.Ma ei võta seda nii, et tulen ja hakkan muutma. Ma hakkan lihtsalt lehte tegema. Samas muutus kindlasti tuleb lihtsalt sellepärast, et olen teine inimene ja teen asju teistmoodi. Ilmselt hakkab ajaleht erinev välja nägema ja tuleb uusi rubriike juurde.Mul on väga hea meel kõigi nende inimeste üle, kes Hiiu Lehes jätkavad, sest nii tekibki õige tasakaal selle vahel, mis on seni olnud ja mis on uus. Nii saabki sisukat lehte teha.

Küsis HARDA ROOSNA