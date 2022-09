Hiidlaste sügislaat sammub teist aastakümmet

Piret Eesmaa

Ivo Panasjuk

“Miks sina laadale lähed?” küsisin Suve­lehe raamatusoovituste-Kadrilt. “Eks ikka seenenäituse pärast!” vastas ta. “Näitusekorradajad on ainukesed, kes tunnevad seeni paremini kui ma ise, pean selle­pärast Kärdla minema!” lisas ta. Päris kõva kiitus. Kadri elab Valgul ja sealt on päris pikk maa tulla. Pealegi on ta taimetoitlane, kes tunneb taimi kindlasti paremini kui keskmine omnivoor. Seenenäitust valmistavad ette Karin Poola ja Margit Soone. Viimase sõnul pole tänavune seeneaasta küll parim, ent terve nädala on vihma tibanud. Ehk on olukord tänaseks näituseseente korjamise päevaks juba pisut muutunud. Sellest, milline oli olukord seenemetsades möödunud nädalal, saab pikemalt lugeda tänase Suvelehe lehekülgedelt 6–7.Laadal saab aga paljut muud ka. Korraldaja Arno Kuusk ütleb, et praeguseks on osavõtu­soovi edastanud pea kolmkümmend kauplejat ning laadalettidel hakkab olema nii pagari- kui ka kulinaariatooteid, kohalikku mett ja mee­tooteid, aia- ja metsasaaduseid, mahlu ja kangemaid kohalikke jooke, istikuid ja paljut-paljut muud. Eks mesi, küüslauk, sibul ja kartul ole sama mõjuvad põhjused, miks laupäeval kodust välja tulla, kui Kadri jaoks seened. Räägitakse, et talv pidi sel aastal eriti raske tulema – ajagem sahvrid punni!Letid Kärdla Keskväljakul on avatud 10–14 ehk pärast jõuab ilusti sauna ka!Esimest korda toimus sügislaat 2011. aastal Kärdlas Villalao ees ja sees, korraldajaks Hiidlaste Koostöökogu. Vahepeal korraldas laadapäeva Coop Hiiumaa ja nüüdseks, mil ohjad taas koostöökogu käes, on sellest kasvanud suur hiidlaste sügislaat, mida igal aastal oodatakse.