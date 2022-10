Haigla ehitus toob kaasa muudatusi

Esmaspäeval algas Hiiumaa haigla kauaoodatud suur ümberehitus, mille teeb keeruliseks protsessi logistika ja see, et haigla kogu selle aja töötab.“Eeltöid oleme teinud juba paar nädalat, esmaspäeva hommikul algasid lammutustööd ja poole tunniga oli see majaosa läinud,” kirjeldas haldus­juht Tõnis Laanemäe.Nimelt alustas OÜ Ehitus 5ECO haigla rekonstrueerimist 15 aastat tagasi ja kehva kvaliteediga ehitatud köögiosa lammutamisest. Tööjärjega liiguti kohe edasi uue erakorralise meditsiini osakonna asukohta ja eile, kui sündmuskohal käidud sai, süvendati parajasti selle vundamendiauku. Peagi jõuab tööjärg ka praeguse polikliinikuni, kuhu rajatakse uus tervisekeskus.Haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et neil endil on kõik ümbertõstmised ja liigutamised väga põhjalikult läbi mõeldud. Nüüd on hästi oluline teavitada kõigist muutustest ka patsiente ja haiglasse tulijaid.Valminud on kaks ratastel skeemi, mis paigutatakse haigla sissesõiduteede juurde, kui vaja liigutatakse peasissekäigu juurde. Senised väikesed seinaviidad asendatakse hästi suurtega – need on kõik juba valmis ja olemas.Vaja on neid selleks, et haiglasse tulija näeks, kustkaudu parajasti haiglasse sisse pääseb ja kus mis antud ajahetkel asub. Näiteks võib mõni varem avatud uks kinni olla ja silt siis näitab, kust sisse saab.Toitlustamise muudatused, mille tingis köögiploki lammutamine, on Tamme sõnul läinud väga rahulikult ja hästi. Pesuladu tuli kolida pesumajja, mille rentnik tegeleb praegu ka haigla pesuga. Ka sterilisatsioon tuli ajutiselt teise ruumi kolida.Esialgu rohkem suuri muutusi ei ole tehtud, aga peagi algab EMO kolimine, siis polikliiniku kolimine – kõik need sammud on põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud.Juhatuse liige tõi näiteks, et 14. oktoobriks on vaja ehitajale üle anda praeguse polikliiniku hoone, kuhu tuleb uus tervisekeskus. Nemad aga jõuavad ettevalmistuse ära teha ja maja üle anda juba 10. oktoobriks.“Oleme endale pannud lühemad tähtajad, juhuks kui näeme, et kuskil tekkib mingi tõrge, siis on meil aega seda lahendada,” selgitas haldusjuht. “Nii et praegu oleme graafikust natuke isegi ees.”Põhjus, miks kiire on ja kõik asjad korraga töösse lähevad, on see, et toetusena saadud ehitusraha kasutamisel on tähtajad ja järgmise aasta lõpuks peab kõik valmis olema.Aega tööprotsesside läbimõtle­miseks ja ehituspusle paikasätti­miseks on haigla töötajatel olnud päris palju, kuna esimesele riigihankele ei tulnud ühtegi hinnapakkumist. Teisalt on see ka ehitusaega tublisti lühemaks kärpinud.“Loomulikult personalil on ebamugav, maja juures on müra, sest päevasel ajal käib ehitus, aga ilma mürata ei ole võimalik lammutada ega ehitada,” nentis Laanemäe.Ehitajaga on kokkulepe, et kui näiteks tuleb patsient, kellele on vaja teha kompuutriuuring, siis võetakse kõne ehitajale ja pannakse objektil kogu töö seisma.“See on suur väljakutse nii ehitajale kui haiglale – haigla ja kõik selle osakonnad peavad ju toimima,” lisas Tamm.Laanemäe tõi välja ka plussi – tänu sellele, et mitmeid asju korraga tehakse, kestab ehitusprotsess, koos sellega kaasnevate ebamugavustega, ka lühemat aega. “See on päris keeruline, aga küll me hakkama saame,” ütles haldusjuht.“Ma väga loodan, et meil ei ole põhjust muretsemiseks, sest meil on tõepoolest olnud väga hea koostöö ja me oleme omavahel ja majas sees kõik selgeks rääkinud ja enamus asju on paika pandud juba kuu-kaks tagasi,” arutles juhatuse liige. “Tegelikult ei tohiks midagi suurt juhtuda, aga täitsa kindlasti mingid väikesed tõrked tulevad.”Riina Tamm ütles tänusõnu haigla personalile, kes kõik need ümberkorraldused väga hästi ja rahulikult vastu on võtnud.Eesmärk, mille nimel pingutada, on tema sõnul väga ilus, suur ja tore – järgmise aasta lõpuks on meil, st kogu Hiiumaal uus erakorralise meditsiini osakond, uus isolatsiooni­palat, uus polikliinik ja uus tervisekeskus.“See on suur hulk inimesi, kes kõik koos peavad selle ellu viima – ja viivad ka,” lisas Tõnis Laanemäe.