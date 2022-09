Evi aiapood paneb uksed lõplikult kinni

Turuplatsil 23 aastat kliente teenindanud väike Aiapood sulgeb uksed ja paljude ostjate hea tuttav Evi Kõster (67) peab jääma pensionile ehkki soovinuks jätkata. Nädala alguses andis Evi Kõster sotsiaalmeedias teada, et sulgeb oma turuplatsil oleva aiapoe. “23 aastat olen pidanud oma väikest Aiapoodi Kärdla turul. Paraku on nüüd tulnud aeg, kus pean teatama, et see pisike Aiapood sulgeb lõplikult oma uksed,” andis ta teada lõpumüügist.

Kolm päeva peale uudist olid kaupluse letid juba pooltühjad ja poeukse taga ei kõrgunud harjumuspärast mullakottide virna.

Kliendile, kes parajasti ostu sooritas ja küsis, et kuidas on, vastas Evi napilt, et ei taha sellele kohe üldse mõelda.

“Kas sellelt hinnalt tuleb veel alla?” päris teine külastaja. “Jah, kolm­kümmend protsenti,” kõlas lühike vastus varem nii rõõmsameelse ja jutuka müüja suust. Kõik need 23 aastat oli poekene avatud aastaringselt, ainult jaanuarikuus võttis Evi tavaliselt endale natuke puhkust.

Teade jäi hiljaks

Hiiu Lehele küsimusele, miks ta just nüüd otsustas poe sulgeda, vastas Evi: “Aga sellepärast, et siia tuleb riigimaja.”

Eelmisel nädalal tuli küll teade, et riigimaja ehituse algus lükkub ja turu­müüjad, kes pidid ehituse jalust ära kolima hiljemalt detsembris, võivad jätkata veel järgmise aasta augustini.

Evi jaoks jäi see teade hiljaks – ta oli juba algatanud oma ettevõtte likvideerimis­protsessi. Mis saab hoonest, milles pood seni tegutses, Evi ei teadnud: “See on valla oma… võib-olla läheb lammutamisele… ei tea,” sõnas ta. Omamoodi kurbust ja kahjutunnet õhkus nii Evi olemisest kui jutustki: “Aga jah, tuleb nüüd pensionile jääda.”

Väike pood suure valikuga

Enne omaenda poekese avamist töötas ta ühes teises aiapoes ja veel enne seda oli paarkümmend aastat kokk. “Kui ma seal aiapoes töötasin, hakkas see meeldima ning mõtlesin, et ma nüüd nagu tahaks ka,” meenutas ta, kuidas avas oma aiapoe, mis pidas vastu ligi veerand sajandit ja jätkanuks veelgi,

kui see riigimajale ette poleks jäänud. Pood oli küll väike, kuid kaubavalik muljetavaldav: seemned, väetised, mürgid, aiatarbed, kunstlilled, aia­kaunistused, loomatoidud, mesindusasjad. “Kunstlilled ja küünlad on need, mida aastaringselt osteti ja kunstlilli osteti ääretult palju,” rääkis Evi, et paljud on hakanud neid kasutama lillekastides, on ju kaasaja kunstlilled nii elutruu välimusega.

Läbi aastate on müügil olnud kurgi- ja tomatisorte, mille seemneid igal aastal osta sooviti. Evi teab, et hiidlane on siiski küllaltki avatud meelega – proovib julgelt ka uusi sorte ja katsetab uute taimedega. “Ja nõu küsiti väga palju – taimehaiguste, seemnete kohta ja palju muudki,” meenutas Evi ja lisas, et tal oli hea meel, kui sai oma teadmisi jagada. Rõõmu tegi ka see, kui kliendid käisid talle oma kogemusi jagamas. Aastate jooksul kujunes poekesele päris suur püsiklientuur, kellest paljud nüüdseks manalateed läinud. Samas teeb Evile suurt rõõmu, et aiapidamine on nüüd popp ka noorte hulgas. “Väga paljud noored pered ostavad seemneid-taimi ja hakkavad kasvatama – minu meelest algusaastatel oli noori ostjaid vähem, nüüd hulga rohkem.”

Hindab kliente

Oma klientide kohta ütles Evi, et kõik nad on olnud toredad, virilaid polegi olnud, ka mingisuguseid ütlemisi ega konflikte pole olnud. “Pigem nad tulevad näiteks bussi oodates siia ja siis jutustavad oma pool tundi või kauemgi ning räägivad oma muresid ja asju,” meenutas ta. “Ma väga loodan, et keegi teeb kuskile uue aiapoe,” soovis Evi, “mina aga olen ääretult tänulik oma klientidele, kelle abil ma nii kaugele jõudsin ja nii kaua vastu pidasin.” Evi Kõster jääb nüüd pensionile. Suuri plaane ta teinud pole, küll lubas ta senisest rohkem hakata tegelema oma aiaga ja lapselapsi hoidma – neid on tal kuus. “Tegevust jagub. Talv tuleb, vaja kindad, sokid kududa. Peab harjuma,” ütles ta meie südamliku vestluse lõpuks.