Kirjandusaasta raamatusoovitused

Kadri Taperson

Rannaraamat

Ei teagi, mida hiiumaalased oleksid öelnud või teinud, kui oleksin Tõnu Õnnepalu “Paradiisi” soovitamata jätnud. Ehkki ka paljud teised iseenesestmõistetavad teosed siia rubriiki ei mahtunud, on Õnnepalu raamat hiidlastele justkui kohustuslik kirjandus. Ja pealegi oli autoril just sünnipäev! Sel puhul saab just täna, 16. septembril minna Vananaistesuve ööretkele “Armastan Sind Paradiisi ja tagasi!”.

Igal juhul on “Paradiis” väärt raamat ja sobib lugemissuve lõpetama, ehkki kindlasti on neidki, kes pigem mõtlevad, et kartul on veel võtmata, mis paradiisist te siin jutustate. Nojah. Lugesin, et Õnnepalu ise on öelnud paradiisi, kui Kalestes päriselt olemas oleva koha kohta, et sellist kohta poleks tohtinud olemas olla. Aga raamat ometi on ja lugeda võiks teda peale kartulivõttu küll.

“Paradiis” Õnnepalu, Tõnu. Varrak, 2009.

Lasteraamat

Hiiumaaga seotud lasteraamatuid on ikka palju rohkem kui suve alguses tundus. Ega Viiu Härm polegi lastele suurt rohkem kirjutanud kui see suurte tähtedega tüdrukuteraamat. Hästi ilusad pildid on ka sees, need on joonistanud Everi Vähi. See hästi lihtne raamat räägib päris keerulisest asjast, et kuidas emad ja tütred ja veel nende tütred ja minevik ja tulevik oma­vahel seotud on. Küllap on Viiu Härm selle kirja pannud, et oleks lihtsam oma tütardele ja nende lastele seletada. Ja mitte ainult temal endal, vaid teistel emadel ja vanaemadel ka. Igatahes on see raamat hea meeldetuletus lastevanematele ja nende sõpradele – ärge unustage, et lastega peaks rääkima ja neile ka raamatuid ette lugema.

“Oh sind tüdrukut” Härm, Viiu. Tea, 2009

Vihmase päeva raamat

Olgu selle koera saba kergitamisega kuidas iganes on, aga see raamat on Hiiumaaga vägagi seotud. Tema ilmumist toetas läbi Hooandja vähemalt 27 hiiumaalast ja ta on Hiiumaal kirjutatud ja kohalikke lugusid on siin ka sees, ehkki mõned neist peidetud kujul. Tänu toetajatele on raamat vabalt loetav ka Loomuse kodulehel.

Väike raamat räägib muidugi looma­kaitsest ja loomaõigustest, natuke ka Hiiumaa omaaegsest loomade varjupaigast, mis tegutses kümme aastat ja kust sai alguse suur tükk loomaõigusluse ajaloost Eestis. Sõna saavad mitmed loomakaitsjad, kes selles protsessis olulised olid ja siiani on ja sestap pole autoril omaenda raamatut üldse imelik soovitada.

“Loomade poolt” Taperson, K. Loomus, 2016