Viidik kandideerib osavallavanemaks

Kuna Kärdla osavalla vanema koht on koalitsioonileppe järgi olnud Reformierakonna täita, tuli erakonnal leida sobiv inimene ka peale seda, kui senine osavallavanem Liisa Randmaa tagasi koolitööle läks. Praegu asendab teda ajutiselt Pühalepa osavalla vanem Liili Eller.Eile ütles Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juht Aivar Viidik, et kandidaat on leitud. “Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juhatus otsustas esitada mind Kärdla osavalla vanema kandidaadiks,” ütles Viidik, kel seoses valitsuse vahetusega tuli lahkuda riigikogu liikme kohalt. “Oleme selle sõnumi edastanud vallavalitsusele, samuti on vallavanem sellest teavitanud nii valla kui osavalla töötajaid, samuti osavallakogu. Kui osavallakogu minu kandidatuuri heaks kiidab, asun tööle augusti teisest poolest.”Küsimusele, mida ta osavallavanemana Kärdlas kindlasti ära teha tahab, vastas Viidik, et Kärdlas on vaja palju asju, aga esimesena tõi välja heakorra. “Kahjuks on Kärdla olnud seni just heakorra ja linnapildi korrastamise osas tagasi­hoidlik ja see on olnud aastaid kõige tõsisemaks probleemiks. Kindlasti on see üks suur töövaldkond, et leida vahendid ja teha plaan, mis seda olukorda parandaks. Kuna olen Kärdlas sündinud ja siin on mu kodu, siis võtan seda vägagi isiklikult,” lisas Viidik.Ametisse kinnitamise korral liigub Aivar Viidik valla juhtorganitesse ja tema asemel peaks tulema volikogusse Maris Nõmmik-Kärtner.

HARDA ROOSNA