Veevärk tõstab jälle veeteenuste hinda

Teist korda samal aastal tõstab AS Kärdla Veevärk nii veevarustuse kui reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinda.

Peamine hinnatõusu mõjutaja on elektri hinna tõus, selgitas ettevõtte juhataja Toomas Kattel: “See ongi ainus põhjus.”

Ettevõte andis teada, et 1. septembrist tõusevad vee­teenuste hinnad nii Kärdlas kui ka kõigis teistes ehk Käina, Kõrgessaare, Palade, Suuremõisa, Tempa ja Emmaste teeninduspiirkonnas.

Tasu tarbitud vee eest kerkib uue kooliaasta algusest 8 protsenti ning reovee ärajuhtimise eest 16 protsenti.

Nii tuleb elanikel senise 1,79 euro asemel alates septembrist maksta kuupmeetri tarbitud vee eest 1,93 eurot. Emmastes, kus on hind pisut erinev, tuleb praegu kuupmeetri puhta vee eest välja käia 1 eurosent rohkem, 1,80 eurot ja uus hind on 1,94 eurot.

Kuupmeetri reovee ärajuhtimise ja puhastamise maksumus on eri piirkondades erinev. Kärdlas, Kõrgessaares, Paladel ja Emmastes maksis see seni 2,10 eurot, edaspidi aga 2,44 eurot. Käinas, Suuremõisas ja Tempa piirkonnas on praegune hind 2,08 eurot, uus hind 2,41 eurot. Kõik hinnad on toodud koos käibemaksuga ja hinnatõus mõjutab ka ettevõtete-asutuste kulusid-eelarveid.

AS Kärdla Veevärk tõstis kõigis oma teenindus­piirkondades teenuse hinda sel aastal juba korra varem, 1. veebruarist.

KATRIN KIVIVUORI