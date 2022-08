Vallast saab taotleda toetust puuetega inimeste huvikaitseks

Puuetega inimeste huvide eest seisvad organisatsioonid Hiiumaal sel aastal toetuseta ei jää. Vald on välja kuulutanud toetusvooru, taotluste esitamise tähtaeg on 1. september.

Aprillis rääkis SA Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond) juhataja Eero Kiipli Hiiu Lehele, et EPIFond otsustas mitte toetada sel aastal Hiiumaa Puuetega Inimeste koda (PIK), mille vahendamise kaudu said senimaani toetust puuetega inimestega tegelevad organisatsioonid ning et nad otsivad lahendust koostöös vallaga.

Nüüdseks on läbirääkimised peetud ning valla välja kuulutatud toetusvoorus jagatakse ligi 18 000 eurot. Selle summa eraldas Hiiumaa vallavalitsusele EPIFond, et rahastada organisatsioone, mis oma tegevusega seisavad Hiiumaa puuetega inimeste õiguste eest või korraldavad sellesisulisi tegevusi.

MTÜ Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar tegevjuhi Larissa Eelma sõnul oli seis nende jaoks esialgu ikka väga nukker, sest ühingu eelarvest moodustas toetus väga suure osa. Ta rääkis, et MTÜ on oma liikmete jaoks oluline ja aktiivne tegevuste pakkuja. Vahepealne koroonaperiood tõmbas küll hoogu maha, kuid indu edasi tegutseda neil jagub. “See, et lahendus leiti, on meie jaoks suur asi. Kindlasti esitame oma taotluse vallale. Ideid, mida teha, meil jagub,” kinnitas ta.

Hiiumaa PIKil on 2021. majandusaasta aruande põhjal kuus liikmesorganisatsiooni: Hiiumaa puuetega laste vanemate ühing, Hiiumaa nägemispuudega inimeste ühing, Hiiumaa kutsehaigete ühing, Kõrgessaare puuetega noorte klubi Vikerkaar ja Kärdla erivajadustega noorte Oma Klubi ning 2021. aastal taasaktiveerunud MTÜ Hiiumaa Vaeg­kuuljate ühing.

