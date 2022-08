Suvi lisalaevata – neli ja pool tundi sadamas

Reisidest mahajääjaid on TS Laevad statistika andmetel sel suvel vähem – neid, kes pühapäeval neli ja pool tundi Heltermaa sadamas laevale pääsemist ootama pidid, see eriti ei lohuta.

Tänavu on reisijatenumbrid vähenenud mõlemal TS Laevad teenindataval parvlaeva­liinil, kuid soovitud reisile pääsemisega on lood nii ja naa.

“Hei! Olen valmis tänasele kl 13:00 praamile Heltermaalt Rohuküla suunal bronni ostma 50€. Kas keegi on valmis müüma?” kirjutas Mauri Dorbek pühapäeval sotsiaalmeedias.

“Mõttetu firma, kui vaja reedeti saarele minna, ei mahu praamile, pühapäeval seisa pool päeva Heltermaal, et tagasi saada,” kurtis Arne Kokla.

Tema kommentaarile vastas Kadri Märtson: “Väga veider. Käime juba terve aasta Hiiumaal iga kuu mitu korda ja bronni oleme teinud täpselt 1 korra ja maha oleme jäänud ka 1 korra ja seda ka talvel. Kui bronni pole siis piisavalt varakult kohal olla ja ei jää maha. Tänagi tulime ilma bronnita.”

TS Laevad turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro vahendas liini teenindusjuhilt Moonika Teraselt kuuldut, et pühapäeva päeval oli ooteaeg Heltermaa sadamas isegi kuni 4,5 tundi.

“Eile oli jah võrreldes eelmise aasta sama nädala­vahetusega tihedam liikumine, samas vähem autosid ja reisijaid kui nädalavahetus varem,” ütles Arro.

Protsendid lohutavad?

TS Laevad statistika näitab, et laevast maha jäädakse tänavu vähem. Rohuküla-Heltermaa liinil tegi TS Laevad juunis ja juulis kokku 1314 liinireisi, millest maha jäi sõidukeid 85 reisist ehk 6 protsendist reisidest kokku 27 päeval.

Ettevõtte andmetel jäi juunis kõige rohkem sõidukeid maha nagu tavapäraselt jaani­pühade ajal ehk kolmapäeval, 22. juunil, juulis aga Hiiu Folgi avapäeval neljapäeval, 21. juulil.

TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ütles, et kõik mahajäänud said lõpuks ikka saarele, aga järgmise reisiga.

Tänavu juunis ja juulis on mahajäänud sõidukite osakaal kõigist reisidest olnud väiksem kui 2020. ja 2021. aasta juunis ja juulis.

2021 juunis ja juulis tegi TS Laevad Rohuküla-Heltermaa liinil kokku 1253 liinireisi. Maha jäi sõidukeid 158 reisist ehk 13 protsendist reisidest.

Randveer meenutas, et 2021. aasta juuli viimast nädalat mõjutas ka Virtsu-Kuivastu liini teenindava reisiparvlaeva Tõll õnnetus. Seetõttu liikus Tiiu Virtsu-Kuivastu liinile ja Hiiumaa liini asus alates

24. juulist Leigri kõrval teenindama väiksema mahutavusega Regula.

Samas 2020. aasta juunis ja juulis olid liinil põhilaevad Leiger ja Tiiu ning siis tegi TS Laevad Rohuküla-Heltermaa liinil kokku 1236 liinireisi. Maha jäi sõidukeid 109 reisist ehk 9 protsendist reisidest, mida on rohkem kui tänavu juunis-juulis kui mahajääjaid oli 6 protsendist reisidest.

Reisijaid vähem, välisturiste rohkem

Tänavu juunis-juulis vedas TS Laevad Hiiumaa ja mandri vahel mõlemas suunas kokku ligi 890 000 sõidukit, 2021. aas-

tal ligi 87 000 sõidukit ehk 9 protsenti rohkem kui tänavu. Samas 2020. aastal veeti üle 77 000 sõiduki ehk 3 protsenti vähem kui tänavu.

Võrreldes 2021. aasta rekordilise juuliga vähenes reisijate arv tänavu juulis mõlemal liinil kokku 4 protsenti ja sõidukite arv 6 protsenti.

TS Laevad juhatuse esi­mehe Indrek Randveeri sõnul on käesoleval suvel võrreldes eelmise aastaga märgatavalt tõusnud välisturistide osakaal. Nii oli juulis välisriikidest pärit sõidukite osakaal 14 protsenti, mis jäi küll veel alla koroonaeelsele 2019. aasta juulikuule, aga oli 3,4 protsenti enam kui aasta varem.

“Selle aasta väiksem juulikuu reisijate arv kokku võib muuhulgas tähendada seda, et siseturistid reisivad sel aastal suursaarte külastamise asemel tõenäoliselt enam jälle välismaale,” ütles Randveer.

Päevarekordid

Käesoleva aasta rekord­päevaks jäi pühapäev, 24. juuli, mil kahel liinil teenindati kokku 19 064 reisijat ja 7190 sõidukit. Absoluutseks päeva­rekordiks on siiani 20 140 reisijat pühapäeval, 14. juulil 2019 ja 7335 sõidukit püha­päeval, 18. juulil 2021. 2022. aasta päevarekordid platseeruvad “kõigi aegade edetabelis” reisijate puhul kaheksandale kohale ja sõidukite puhul teisele kohale.

Soojad ilmad jätkuvad ja TS Laevad ennustab, et ka augustikuus jätkub suviselt tihe liiklus parvlaevaliinidel.