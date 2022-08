Seitseteist mobiilset sauna

Piret Eesmaa

Saunabussi FB

Esimesed saunad ja kontsertprogramm alustavad juba reedel ning sündmuse korraldaja Toomas Kaev pakubki välja erakordse variandi, kuidas nautida Terminaatori kontserti – tünnisaunas!Võib-olla ongi Saunabussi rahvas oma ette­võtmisega tabanud naelapead, kuidas Hiiumaal laupäevast saunapäeva sündmuse­korraldusega ühildada – teha saunapidu. Rõõmuga märkiski Kaev, kuidas Hiiumaa inimeste seas on peol omad püsikunded tekkinud, kes tulevadki iga kord kohale. Hommikumantlid seljas, plätud jalas, lapsed kaasas ja veedavad terve päeva või õhtupooliku saunas käies ja programmi nautides.

Liiale ei tasu minna

Kõige raskem saunatamistöö on žüriil, kes peab läbi käima ja leili võtma kõigis 17–20 osalevas mobiilses saunas. Hinnatakse puhtust, leili, isegi tuleohutust. Žürii liikmed on erinevate elualade esindajad, üks neist ka korstna­pühkija. Ja kuigi nad on kõik suured sauna­sõbrad ja tõsised saunaskäijad, ütlevad nemadki, et kahe leili vahele kulub ära üks 20-minutiline paus, mil juua sooladega mineraalvett. Muidu hakkab tervisele. Õlu ei ole saunapeol loomulikult keelatud, aga see ei anna kehale vedelikku tagasi, nii et kindlasti tuleb juua palju vett.

Kuna kultuuriprogramm on rikkalik, siis saunapausi ajal igav ei tohiks hakata. Päevasel ajal lahutavad meelt Alhambra kõhutantsijad Tallinnast, kes on saunapeo nii omaks võtnud, et tulevad kolmandat aastat järjest. Laupäeval esinevad Hellad Velled ja Kurjad Plaanid. Viimased on oma esimesest Hiiumaa esinemisest väga elevil. Lõuna-Eestis lööb see paar laineid juba mitmendat hooaega.

“Iga aasta on meil järjest rohkem osalejaid,” ütles Kaev. Sõna on levinud, et Hiiumaal on tore ja saunapidu on ka tore. Tullakse juba varem, lausa teisipäeval kohale ja külastatakse Hiiumaad, ööbitakse majutustes, väisatakse muuseume, toidukohti. Männamaa rahvas on ka ise selle peo fänn ning aitab nii sättimise kui koristamisega omalt poolt vabatahtlikena kaasa. Mandril elavad Männamaa inimesed tulevad ikka just selleks peoks koju. Sellepärast meeldibki Saunabussi rahvale seda kõike ka Männamaal korraldada.

Saunakarika võistlust korraldati varem Rakvere lähedal ja 2012. aastal sai Hiiumaa punane saunabuss ka selle uhkeks võitjaks. Pärast seda mõõtuvõtmist mõnda aega ei toimunud, kuni hiidlased küsisid, kas võivad ise seda Hiiumaal korraldama hakata. Alates 2018. aastast toimubki karikavõistlus siin ja võime selle üle uhked olla. Jääb üle vaid loota, et varsti ka karika jälle endale tasku paneme.

Saunainimesed on ikka rõõmsad, ütleb

Toomas ja soovitab kõigil ujumisriided, rätik ja hea tuju kaasa võtta ning saunapeole tulla! Siin võib näha saunu, mida näed ainult korra elus.