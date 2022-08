Rüikogukond

Jageleme-tegeleme siin Hiiumaal igapäeva­asjadega – kes poliitikutest tõi raha ühele või teisele ehitusobjektile, kas Kivi Jüri tuleks muuseumi viia või ringteele jätta…

“Kokkuvõttes on see kõik vähese tähtsusega võrreldes sellega, mida Ukrainas inimesed läbi peavad elama. Meil siin on kõik hästi,” kirjutas eile üks tuttav igapäevakauba tarneraskuste kohta, mis kaasnenud Venemaa sõjaga Ukrainas.

Õnneks on meil ka seda, mis kogukonna­tunnet loob. Kõpu poolsaare külade päeval kokku saades ja päeva korraldades, Kõrgessaare kalatehase müüride vahele kontserdisaali ehitades või ka ajaloolist rüitekki valmistades.

Homme hommikul läheb Hiiumaa muuseum hiidlaste paaditekiga merereisile.

3. augusti hommikul kell 8.30 Heltermaalt väljuval parvlaeval Leiger saavad reisijad ajaloolisele hiidlaste meretekile enda kaltsuriba, nuku külge õmmelda.

TS Laevad poolt annab panuse rüi valmimisse parvlaeva Leiger kapten Tanil Kütt. Rüi­teki projektist ning tekiga seotud tavadest pajatab muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo,

kes on ühtlasi parvlaeva Leiger ristiema. Meeleolu loovad Hiiumaa muusikud. Rüisse saab oma nuku õmmelda ka sel reisil, mis väljub kell 10 Rohukülast.

Veel loodab muuseum leida mõne vaba­tahtliku, kes veedaks ühe öö koopiateki all magades. Tuleb siiski arvestada, et tekk kaalub valmides ligi 15 kilo ja ööbida tuleb septembris paadis, õues või aidas.

