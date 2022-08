Reegime natust hiiu keelt ka!

Piret Eesmaa

Kis veel äi möista, see proovib ja öpib ehk mönegi söna juurde, kui tuleb 7. augustil Hellamaa randa hiiu keele ja kirjanduse päevale!

On Hiiumaa kirjanduse aasta. Kirjandus­festival juba oli, ka kohvikutepäevad jutustavad Hiiumaa kirjanduse lugusid. Möödunud nädalal toimus Loomingu Raamatukogu sarjas värskelt välja antud Voldemar Panso “Naljakas inimene” uusversiooni esitlus, mis tõi Kassari rahvamajja erakordselt palju inimesi. “Need teemad on meile olulised,” ütles sündmuse korraldaja Hellatempa külaseltsi juhatuse liige Lili Käär. Sellest ka mõte korraldada hiiu keele ja kirjanduse päev.

“Esinema tuleb meie oma Naaditeater hiiumaiste ja hiiukeelsete lugulauludega,” kirjeldas ta programmi. Laulab Hellamaa küla laululind Kristiina, keda saadab kitarril Ott Ajaots. Mõlemad noored on Viljandi kultuuriakadeemia muusikatudengid.

“Tegevust jagub kõigile – tantsime ja laulame Hiiumaa mänge ja kes ei oska, sellele õpetame selgeks,” ütles Annika Sõlg, samuti külaseltsi juhatuse liige. Lapsed saavad joonistada ja arvata ära hiiukeelseid sõnu. Ei puudu ka mõistatused. Saladuskatte all võib öelda, et nutikamad saavad suu vissemusuga* magusaks.

“Kohalikke lugusid tuleb pajatama Hellatempa külaseltsi 15 aastat juhtinud Maili Eller, kes on kohalikku elu-olu uurinud ja teab nii mõndagi huvitavat nii omakandi külaelust kui inimestest,” lisas Sõlg. Maili on suur ajaloo­huviline ja koduloolane ning tegeleb ka külade kroonika kirjutamisega.

Hellamaa raamatukogu seab üles näituse Hiiumaa-teemalistest raamatutest. On avatud ka hiiumaiste autorite ja Hiiumaaga seotud raamatute müügilett. “Ja mis kõige parem – pühapäevale kohaselt saab pannkooki moosiga!” ütlesid korraldajad lõpetuseks kui ühest suust. Üritus on kõigile tasuta, aga annetused Hellamaa kiige taastamiseks on teretulnud.

Kiigeplats ja selle hoidmine on olnud Hella­tempa külaseltsi südameasi. 2007. aastal sõlmisid nad Pühalepa osavallaga kiigeplatsi kasutamiseks lepingu ja sellest ajast peale on sinna talgute ja projektide korras rajatud neli telkimiskohta koos lõkkeplatsidega, juurdepääsuteed, väliauditoorium 200 inimesele, samuti laste mänguväljak kiikede ja turnimispuudega. “2012. aastal taastasime ka Hellamaa jaanitulede traditsiooni,” lisas külaseltsi liige Rita Tsarjov.

Hellamaa külakiik on üks erilisemaid Hiiumaal – kaunite istepinkide ja paralleelse liikumisega, mis on iseloomulik nelja võlliga külakiikedele. Sarnase konstruktsiooniga on ka Kassari külakiik. Külaseltsi eestvedamisel on Hellamaa kiike taastatud ka varem, kuid see vajaks nüüd juba täiendavat remonti.