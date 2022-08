Rannarada Pallilt Mägipeni

Piret Eesmaa

Palli ja Mägipe vahel mööda Kõpu poolsaare põhjakülge kulgeb mõnus ca kaheksa kilomeetrine metsatee, mille nimi ongi Põhja­ranna tee. Tegelikult on seal isegi kaks teed. Üks läheb täitsa ranna äärest, aga see ei pruugi olla autoga läbitav ja päris Mägipeni välja ta Põhjaranna teega paral­leelselt ei kulge ka, vaid ühel hetkel liitub sellega. Põhjaranna tee läheb ranna­äärest nõksa kaugemalt, läbi paksu metsa ja on täitsa autoga sõidetav, aga siiski suhteliselt kitsas ja rünklik. Nii et võibolla parem võtta see ette hoopis jalgrattaga, aga kui siia mitmeks ööks tulla, peab kõvasti kuivtoitu kaasas olema, sest poodi Kõpu poolsaarel pole ja kõik tuleb Kõrgessaarest kaasa võtta. Kilomeetrite mõttes pole see matk muidugi teab mis pikk, ent maastik soosib aeglust ja tihedat peatumist. Näiteks seesama teekond Pallilt Mägipele võiks vabalt koos peatustega võtta terve päeva ja oleks mõnus.Palli on iseenesest üks väga eksootiliselt üksildane rannake. Noh, tegelikult rannake vist ei sobi ta kohta öelda, sest avar liivane rannakaar on ikka oma kaks kilomeetrit pikk. Paras jooksutrenn edasi ja tagasi. Siin käib suvel nii matkajaid, kes laagriplatsil pikemalt peatuvad kui ka kohalikke, kellel on õnn pidada seda oma kodurannaks. Meri võib siin jahe olla, sest on väga avatud, ent selle saab rand andeks ka soojaarmastajalt, sest on lihtsalt nii ilusa kõva liivapõhjaga. Kiiresti läheb sügavaks ka ja vesi on üldiselt kristallselge.Kui hakata siit edasi Mägipe poole minema, jääb kahevahepeale üks imeline paik nimega Tõnupsi. Tõnupsi luide ja laugas ja rand. Selle kohta on mitmed öelnud, kuidas see on üldse nende kõige lemmikum koht Hiiumaal. Küll ütleb üks, et püüab alati, kui Hiiumaale satub, seal ära käia. Teine räägib, kuidas sealsed metsad on tema lemmikud seenelkäigu salakohad, kus osana korilusretkest end ka Tõnupsi kargelt sügisesse merre kasta. Palli poolt tulles keerab Tõnupsi tee metsa just siis, kui peaaegu hakkad juba Nelja tee risti välja jõudma. Tasub usaldada Mapsi, sest kuigi teeotsakesi jääb marsruudi äärde teisigi, siis Maps neid ühtegi ei tunnista. Esimene, mida tunnistab, on see Tõnupsi ranna tee.Pallilt tulemisele ja Tõnupsil käimisele on kindlasti vähemalt pool päeva juba ära kulunud. Paras aeg tagasi metsa­teele sättida ja sõita lõppsihtkoha Mägipe poole, mööda sõnajalgadest ja iidsetest puudest kuni Nelja tee ristis jookseb Põhja­ranna tee risti Mägipe lautriteega, mis on lai kruusatee, kus mahuvad ka kaks autot teineteisest mööda sõitma. Seal tuleb keerata paremale alla ja sõita lihtsalt otse Mägipe telkimisalani välja. Ent tähelepanu! Rand, mis otse telkimisala ette jääb, on väga kivine. Liivasema ja mõnusama supluskoha leiab telkimis­alast vasakul. Nelja tee ristis on võimalik valida ka metsikum tee, mis jõuab veel kaugemale sellest telkimisalast, ent see telkimisala on iseenesest üks väga mõnus koht, kus matkaöö veeta. Ööbijaid on seal tihtipeale teisigi ning eks matkajate vahel ole sõprused lihtsamad sündima, igatahes võib seal ees oodata üsna sotsiaalne lõkkeõhtu, kus kogemusi vahetada ja hommikul võib-olla naabrite käest pannkookide vastu kohvipulbritki vahetada.Kes metsikumat teed siiski eelistab, võiks võtta Nelja tee ristist suuna õppe­raja poole. Seal saab mingi maani autoga. Lõpuks läheb tee liiga pehmeks ja tuleb ca pool kilomeetrit jalgsi kõndida. Aga merekohin on kogu aeg kosta, nii et eksida pole võimalik. Igaks juhuks võib ju ka Mapsi sisse lülitada.