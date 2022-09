Politseijuht: Ohutut kooliaasta algust!

PPA

Uus, põnev ja kindlasti väljakutseid pakkuv kooliaasta on kohe algamas. Peagi näeme taas liikluses kooli ja koju ruttavaid koolilapsi, tänavatel ja kooli ümbrustes on märgata erinevate liiklusvahendite siginat-saginat. Nagu iga kooli­aasta, toob ka käesolev igapäevasesse liiklusesse juurde uusi väikeseid liiklejaid, mistõttu lisatähelepanelikkus liikluses on ohutuse aluseks.Päris paljud koolilapsed võtavad teekonna kodust kooli ette jalgsi. Turvalisest koduhoovist liiklusesse minek toob kaasa ohud, millega laps ei pruugi olla harjunud. Kindlasti on iga lapsevanema süda murelik, kui laps kooliteekonda alustades peab ületama tänavaid, maanteid, iseseisvalt bussiga liiklema või pika koolitee mööda maanteeserva liiklema. Siin­kohal on abiks, kui lapsevanemad leiavad aja, et lapsega koos kooli­minekut ja -tulekut mitu korda harjutada. Koos teekonda läbides kinnistub see ka lapse jaoks. Hiljem üksinda kooliteed ette võttes on tee lapsele juba tuttav ja turvalisem. Kindlasti on vaja eelnevalt selgitada teeületamise põhireegleid ning meelde tuletada, et alati on eelnevalt vaja veenduda, et sind on märgatud ja lähenev sõiduk peatub.Õpilastele, kes kasutavad ühistransporti või koolibusse, tuleb kindlasti üle korrata reeglid, mis käivad kaasas bussi peale mineku ja sealt maha tuleku kohta ja ka seda, et võimalusel tuleb bussis kinnitada turvavöö.Vanemad, kes lapsi kooli autoga sõidutavad, palun pöörake tähelepanu peatumisele ja parkimisele kooli juures, et tagada laste autost väljumisel ja autosse sisenemisel nende turvalisus. Võtmesõna on siinkohal kindlasti hea ajastus – jättes piisava ajavaru teekonna läbimiseks, säilib ka rahulik meel.Ilusad sügisilmad võimaldavad võtta koolitee ette ka kahe­rattaliste liiklusvahenditega. Vaatame üle, et töökorras pidurid ja vajalikud helkurid-tuled sõidukil olemas oleks ja ärme siis kiivrit unusta pähe panna! Samuti pöörame kogu tähelepanu liiklemisele, nutiseadmed ja kõrvaklapid liiklusesse ei sobi!Head sõidukijuhid, oleme tähelepanelikumad, eriti koolide läheduses! Politsei on septembri esimestel päevadel koolide ümbruses liiklusohutust tagamas. Soovime kõikidele ohutut liiklemist ja ilusat kooliaasta algust!

MOONIKA RAUDSEPP