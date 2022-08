Politsei- ja päästeteated

Politsei otsis päästevestita aerusurfarit

Kassaris Taguküla juures tugeva tuule tõttu merele triivinud aerusurfaja oli 2,5 tundi kadunud. Häirekeskusesse helistas 11. augusti hommikul kella poole üheksa ajal noormees, kes rääkis, et olid seltskonnaga ööbinud Ruserahu laiul, kuid otsustanud kaaslasega hommikul tagasi tulla. Helistaja ise oli jõudnud kuivale maale, kuid tema sõbranna oli jäänud merel temast maha. Kaduma läinud inimest asusid otsima Käina ja Kärdla päästjad jeti ja paadiga. Otsingutel osalesid ka vabatahtlikud merepäästjad ning politsei- ja piirivalveameti SAR-patrull kaatriga. Tund aega hiljem leidis politseipatrull mõlemad inimesed Mustapä sadamast. Selgus, et otsitav oli lõpuks ikkagi ise oma SUP-lauaga maale jõudnud. Alajahtunud hättasattunuga tegeles edasi kiirabi. Teiste laiul viibivate inimestega oli kõik korras.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et SUP-lauaga sõitma minnes tuleb arvestada tuule ja hoovustega ning võimaluse korral vältida tugeva tuulega veele minekut. Kindlasti peab seljas olema päästevest. Pikemale veematkale minnes tuleks kontrollida, et mobiiltelefoni aku on täis ning veekindlas mobiilikotis kaasas, et vajadusel saaks kiiresti abi kutsuda.

Purjus mees läks ujuma

14. augusti pärastlõunal tuli häirekeskusele teade, et Kärdlas Lubjaahju tänava kandis on vees joobes meesterahvas. Päästjate kohale saabudes selgus, et seltskond noori tarvitas rannas alkoholi ja üks oli otsustanud ujuma minna. Kärdla pinnaltpäästja ujus purjutaja juurde ning veest väljuti koos. Inimesega vesteldi, kiirabi vaatas mehe üle ning viis koju. Purjus seltskonnaga tegeles edasi politsei.

Põles heinakoorem

14. augusti päeval sõitsid päästjad Hiiumaa valda Aadma külla, kus põlema oli läinud heinakoorem. Ohutuse taga­miseks oli omanik süttinud heinarullid viinud karjamaale ja suurte vahedega maha pannud. Päästjad kustutasid põllul olevad rullid veejoaga.

HIIU LEHT