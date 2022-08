Pole õiget pulma ilma lilledeta

Lähete kohvikusse, kus laual ilusasti sätitud lillekimp – kohv maitseb paremini. Satute kirikusse, kus altari kõrval lilled – püha tunne, mida niigi raske tabada, võib ikkagi hetkeks hinge riivata. Märkate teepervel moone, rukkililli, kohe tahaks minna neid pildistama! Lillemaagia on kindlasti olemas ja Suuremõisa Ametikoolis saab seda õppida. Lillemaagiat õpetava aine ametlik nimetus on lihtsalt floristika.Oma õpingutest ja sellest, mida õpituga pihta on hakata, rääkisid Suuremõisa Ametikooli floristika lõpetanud Triin Tees ja sel kuul kooli lõpetavad Triin Lipp ja Birthe Liivandi.Suuremõisas on floristikat õpetatud juba pea20 aastat. Seal on käinud õppimas inimesi kõiksugu vanuses ja erialadelt. Paindlik graafik ja läbi­mõeldud kava võimaldavad Suuremõisasse õppima tulla ka mandrilt ja töö või ka väikeste laste kõrvalt.

Hoolitsevad Lillemoorid

Triin Tees asus näiteks teadmisi omandama kolmeaastase poja ja teismelise tütre kõrvalt oma kaheksakuuse tütrega, kes lõpuaktusel samuti mini-­diplomi sai. Juba enne õppima asumist oli tal oma väike pulma- ja peokorraldamise firma, ent hing ihkas millegi loomingulisema järele nii et floristika oli loomulik lisandus. Oma põhiametilt töötab Triin lennunduses stjuardessina – pikad kodust ära olekud, ajavahe erinevate kontinentide vahel ning hilisem koroonakriis andsid vaid kinnitust, et üks hingele rõõmu pakkuv ja maisem amet on tema oskustest puudu. Just Hiiumaale õppima tulekus mängis väikest kõrvalrolli ka see, et tema vanaema on Hiiumaalt pärit ja lapsepõlves oli ta suviti palju siin.

Intervjuud tehes läks alguses täiesti segamini, kes on Triin Tees ja kes Triin Lipp – seda enam, et nüüd töötavad nad koos ja kolmas vestluses osalenud floristikat õppiv daam Birthe Liivandi viitas neile kohe kui “Triinudele”. Mulle tundus, et neile endale tegi see vaid rõõmu, sest ka nende lillekujundustega tegeleva firma nimi “Lillemoorid” on vaimukas. Triin Tees selgitas, et selline nimi sai valitud ka Skandinaavias tuntud sõnade lilla mor ehk “väike ema” kõla­pildi järgi. Selline hoolitsev ja kõige peale mõtlev armas tegelane – täpselt nagu Triinud ongi.

Triin Lipp, kes lõpetamas floristika eriala nüüd augustis, on ise Saaremaa juurtega ja saare peale õppima tulek ei olnud midagi uut. Floristika peale mõtles ta aga juba mitmeid aastaid ning kaalus Tallinna varianti. Kui aga üks tuttav talle Suuremõisast pajatas, tundus see ainuõige valikuna. Ka tema õppis töö ja pere kõrvalt, peres kasvab kaks poega. Triin on töötanud varasemalt mainekates reklaami­agentuurides projektijuhina ning õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis

majandust. Vaadates tagasi kaheaastasele õpingute perioodile, ütleb ta, et kõik oli kenasti tehtav, küll nõudis omajagu oskuslikku ajaplaneerimist. Mis tasus küll igati ära ja olemas on nüüd äge praktiline oskus kogu eluks.

Kõiki õpitud nippe kasutavad mõlemad Triinud nüüd Lillemooridena. Eelmisel aastal oli vähemalt 14 pulma, mida nad kujundasid ja selgi aastal on juba olnud väga erinevaid töid – Viirelaiul, Kõue mõisas, Põhjala tehases, Botaanikaaias jne. Lillemooride juures saavad Suuremõisa esimese kursuse floristid ka praktikaid teha. Tegelikult leidsid ka Triinud ühise keele just siis, kui Triin Lipp praktikale tuli ja kuna koostöö sujus, hakatigi pärast praktika lõppu koos pulmafloristikat tegema. Aga ühe suure pulma kujundamise jaoks on nende sõnul vaja ikkagi meeskonda, vähemalt 3–4 inimest, sest ideid saab genereerida kahekesi, aga selleks, et kõik valmis saaks, läheb ikkagi rohkem käsi tarvis.

Armastatud lavendel

Birthe Liivandi, kes ka nüüd augustis floristi eriala lõpetab, rääkis, et tema elus on olnud mitu väga õnnelikku juhust: viis aastat tagasi Hiiumaale sattumine, sealse lavendlipõllu rajamine ning Hiiumaa Ametikooli õppima asumine. Ka temal oli enne floristika õppimist teine eriala nagu Triinudelgi, aga igatsus millegi loomingulise järele siin maakodus andis endast aeg-ajalt märku. Mööbli restaureerimisega oli ta juba tutvust teinud, aga tekkis ka mõte midagi veel oma kätega teha. Kohtudes Suuremõisa õppejõu

Hebe-Kai Kanniga, kes julgustas Birthet floristikat õppima tulema, oli selge, et see on järjekordne õnnelik juhus, mis eluteele sattunud. Veidi aega kaalunud, läkski Birthe sisseastumisvestlusele ja kaks aastat on läinud toredas seltskonnas väga kiiresti.

Imelist helelillat lavendlipõldu on kõik imetlenud, kes Kärdlast Käina poole sõitnud. Aga mis taim see ikkagi on ja kuidas seda ilu erinevat moodi kasutada, seda on Birthe juurde õppinud ja rakendab Lavendli­talus. Õpitut arvesse võttes teeb ta nüüd juulis lavendli töötubasid, kus saab õppida nii pärja punumist kui muid lilleseadeid. Juulis kasutas ta aga oma teadmisi koos teiste ametikooli floristika eriala õpilastega Mari ja Jesperi pulma kujundamisel Hiiumaal Jes Pihla Inspiratsioonitalus, kus lisaks põllulilledele oli pruudi soov kasutada ka lavendlit. Suvel on Lavendlitalu üles leidnud ka välismaalased. Jälle ühe toreda juhuse läbi läks just suur ports lavendlit Soome, kus väikesel saarel lavendliteemalised pulmad toimusid. Samuti katsetab Birthe kuivatatud lavendli kasutamist kujunduses – loomingulist lähenemist läheb vaja pidevalt ja ega õppimine kooli lõpetamisega lõppegi.

Väärtuslik välisõpe

Kõik kolm on käinud Suuremõisa Ametikooli kaudu ennast välismaal täiendamas. Aga see poleks olnud nii sujuv, kui enne ei oleks tulnud pähe õppida sadu ladinakeelseid taimenimesid. Muide, ka taimede tellimisel Euroopa ladudest on vaja taime teaduslikku ehk ladinakeelselt nime, nii et õpitu läheb mitmel moel otse kasutusse.

Triin Tees on käinud välispraktikal nii Portugalis kui ka Hispaanias. Kool on välismaale praktikale mineku osas ülimalt toetav. Kool leidis, et arukas oleks Triin saata Hispaaniasse suurele lillefestivalile Cordobas. Seal õnnestuski 2021. aasta kevadel Triinul

osaleda nii Taani kui ka Hollandi meeskonnas, kus maailma tipp-floristid kujundusi tegid. Kõige põnevam on, et Taani meeskond, Juilles de Fleure juhtimisel sai esimese ja Hollandi Tom de Houwer’i meeskond teise koha, nii et kogemused tulid tõesti parimatest parimatega koos töötades.

Triin Tees meenutas, kuidas kooli poolt korraldatud praktika Braga väikeses lillepoes tundus esmapilgul keelebarjääri ja vähese valiku tõttu letis veidi igav, ent peatselt selgus, et poeomanik töötabki enamasti pulmade kaunistamisega. Varsti vuras Triin juba ise lillepoe omaniku autoga Braga tänavaid mööda järgmisesse kirikusse seadeid viima, üles panema, maha võtma. Samuti käisid praktikandid koos õppejõud Hebe-Kai Kanniga Portugalis erinevate lillepoodidega tutvumas, et uurida, kuhu võiksid juba järgmised vahetusõpilased kogemusi noppima minna.

Kui Birthe Portugali läks, oli just lõppenud koroona-­kevad ning paljud pulmad ootasid oma järge. Õnnestus leida üks lillepood, mis tegeles pulmade dekoreerimisega. Birthe sõnul oli see ikka tohutult vägev kogemus, käia mööda erinevaid pulmi ja teha koostööd suuremahuliste pulmade dekoreerimisel, valmistada lilledest pärgi, tiaarasid ja käekaunistusi ning peigmeestele rinnanõelu ning vahel koertele kaelapärgasidki. Kõik on tulnud edaspidi kasuks.

Kõige värskemalt käis kogemusi korjamas Triin Lipp, selle aasta kevadel ja samuti Portugalis. Aga täiesti üksinda. Ta kirjeldas, et kuigi ladina­keelsed nimed aitavad tööalaselt kaasa, siis kohalikega suhtlemiseks tuli aegajalt Google Translate’i abi kasutada. Aga et tegu on sama ala inimestega, läks suhtlus vahetuses oldud nädalate jooksul ikkagi väga ladusalt. Saatma jäid mälestused värvikast lille­turust, eksootilistest lilledest ja kohalike soojast vastu­võtust.

