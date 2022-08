“Pahad lapsed”

Hariduses paneme palju raha ehitusse – kahtlemata on see vajalik. Selle juures ei tohi me unustada sisupoolt – meie lapsi, kes uutes koolimajades veedavad suure osa päevast. Et nad end uues majas hästi tunneksid ka inimsuhete võtmes.

Vahel lähevad lapsed katki ja vajavad siis meie abi, et oma sisemine tasakaal taas üles leida ja ennast mitte hävitada. Tänases lehes on kirjas kahe abivajava lapse lood. Lugegem ja mõelgem, kas nad ikka on n-ö pahad lapsed. Või on teinud midagi valesti täis­kasvanud, kes noore elu alguse ära rikkunud. Ükski laps pole ju sünnist saati halb.

Oleme häiritud, et alaealised sodisid Kärdla linnapargis ja põristavad kambakesi rolleritel ringi. Küsigem neilt miks küsimuse asemel, mida nad teha tahaks? Ehk saaks neile pakkuda midagi sobilikku, mis kogukonda nii ei häiriks – trikirataste laenutust spordikooli juures, arhitektide juhendatud onniehitust Kassaris, oskaja kunstniku graffitikoolitust mõne mahajäetud hoone seinal… Kõpus, vana ja lagunenud Ojaküla piirivalvekordoni seinale on üks selline tehtud ja kole katkine sein sai kohe väga ilusaks.

Ka katkisest lapsest võib saada tore täiskasvanu, aga sel teel tervenemiseni vajab ta meie abi.

Kaks aastat on Kõpu noortekodu aidanud lapsi, neid, keda kohalik kogukond algul pelgas, aga kes nüüd sõidavad nagu lapsed ikka koos meiega bussiga kooli.

12. august 2022