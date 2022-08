Päästeamet: rannas ei tohi üldse purjutada

Eelmisel pühapäeval, 14. augustil tuli teade Kärdlas Rannapaargu juures ujuma läinud joobes mehest. Päästjate kohale saabudes selgus, et seltskond noori tarvitas rannas alkoholi ja üks neist otsustas ujuma minna. Kärdla pinnaltpäästja ujus purjutaja juurde ning veest väljuti koos. Inimesega vesteldi, kiirabi vaatas mehe üle ning viis ta koju. Purjus seltskonnaga tegeles edasi politsei.

Päästeameti Hiiu- ja Läänemaa piirkonna juht Hannes Aasma ütles, et purjutajaid oli tol päeval rannas rohkemgi, mõni neist päris purjus. Üks umbes 20aastaste seltskond ja teine umbes 40aastaste seltskond. Samal ajal oli rannas palju rahvast, ka palju lapsi. “Kõige üllatavam oli, et need seltskonnad purjutasid laste juuresolekul,” ütles Aasma. “Oleksin oodanud rannas viibijailt kodanikujulgust, et neile öelda – avalikus kohas alkoholi tarvitada ei tohi.”

Augusti teisel nädalal uppus neli inimest ja pole ju ka teada, milline võinuks olla selle mehe saatus, kes Kärdla rannas purjuspäi ujuma läks. “Veekogu ääres ei pea jooma ja avalikus kohas joomine on üldse keelatud. Kui me tolereerime purupurjus inimesi rannas, siis oleme oma lastele andnud vale sõnumi,” ütles Aasma. “Kui te ei julge neile ise öelda, et see ei ole okei, siis teatage politseile,” soovitas ta.

Aasma tuletas meelde päästeameti sellesuvist kampaaniat “Sul on selgroogu”, mille sõnum on – kõval mehel on selgroogu, et öelda napsusele sõbrale, et too autoroolist eemale hoiaks ja vettemineku vahele jätaks.

HARDA ROOSNA