Otsime Kõppu päästeautot ja juhti

Kõrgessaare piirkonna arengustrateegia avakoosolek Kõpu rahvamajas on peetud. Tänu korralikule ettevalmistusele ja sisukatele ette­kannetele võib selle õnnestunuks lugeda. Pisut kahju oli, et kohalikke inimesi osales vähe – huvitavat kuulamist oli küll ja veel. Osavallavanem Niels-Peter Rattiste andis eile lootust, et seni kui strateegiadokument koostamisel, võiks see lindistus ehk kusagil internetis rippuda ja olla järelvaadatav.

Ettekandjad käisid välja suurepäraseid mõtteid, kuidas Kõpu kandi ja laiemalt kogu Kõrgessaare valla külastuskeskkonda arendada.

Turstidele mõeldud külastuskeskkonna kõrval aga ei tohiks unustada elukeskkonda ja esmavajalikke teenuseid. Kõpu poolsaar asub riikliku päästeteenistuse nn valges alas, kuhu Kärdla ja Käina komandost tulles kulub rohkem kui 10 minutit. Tulekahju korral on esimesed minutid aga otsustavad.

Kõplased on viimasel paarikümnel aastal ise oma turvalisuse eest hoolitsenud – pääste­auto seisis suviti Kõpu küla vahel ja mehed, kes valmis rooli hüppama, olid kohapeal olemas. Unistasime külainimestega veel soojast garaažist, et auto saaks ka talviti poolsaare inimeste turvalisust tagada.

Seesama päästeauto jõudis väga mitmel korral appi täpselt õigel ajal ehk enne kui kahjutuli liiga laiali läks. Sel suvel tuli suur tagasiminek – auto on katki, juht, kes ikka leidis aja rooli istuda ja appi tõtata, surnud.

Mida rohkem on Kõpu poolsaarel elanikke ja suvekülalisi, seda rohkem vajame pääste­autot kohapeale. Ja see on hädavajadus. Kes selle projekti eest vedada võtaks? Kes saarele kolinud uuasukatest võtaks päästeauto rooli ja vastutuse meie kõigi turvalisuse eest?

23. august 2022