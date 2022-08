Numbrid ei jahuta

Saareelanike esindajad nii vallas kui riigi­kogus on vähemalt seitse aastat rääkinud suvise lisalaeva vajadusest ka Hiiumaa liinile. Peaaegu sama vana on riigipoolne lubadus lisalaev ehitada või rentida ja liinile tuua.

Ka tänavune suvi läheb mööda lisalaevata, õnneks küll paarisaja lisareisiga. Ka saab vedaja, TS Laevad raporteerida, et tänavu on reisidest mahajääjaid vähem. Statistikas on kõik ju tore, praktikas mitte nii väga. Kui ikka pead kuumal päeval veetma sadamas autos neli ja pool tundi, siis väga ei loe, et sel suvel jäi juunis ja juulis autosid maha “ainult” 85 reisist, eelmisel aastal aga koguni 158 reisist ja tunamullu 109 reisist.

Isiklikku ebamugavat kogemust ja väsinud ootajate meelepaha ilusad statistikanumbrid ju ei jahuta.

Laevafirma ei saa ka öelda, et ostke pilet varakult – kõik sellesuvised eelbroneeringud reedeõhtustele reisidele Rohukülast Heltermaale ja pühapäeviti Heltermaalt Rohukülla on varakult tehtud ja enamasti on autodele saada null piletit.

Nii rahvarohkeid sündmusi nagu võrkpalli­turniir või Lestafest lõppenud nädala­vahetusel ning suvekohvikute ja puhkpilli­päevad eelmisel ehk tulemas pole, aga tänavune suvi kestab kindlalt septembri lõpuni…

Ja asi peab ikka päris hull olema, kui ülesõidupileti loovutamise eest peab pakkuma poolsada eurot! Siit järeldus – Hiiumaa liin vajab jätkuvalt lisalaeva.

