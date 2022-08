Mitte ainult Palade kooli raamatukogu

Kristel Algvere

Kristel Algvere

Juba Hellamaa raamatukogus käies sai selgeks, et suurem raamatukogu Kärdla ja Suuremõisa vahel on ikkagi kollases Palade koolis asuv raamatukogu. Astudes raamatukogu uksest sisse, jääb seinal kohe silma joonistus hirvest, kel ühelpool sarvedel istumas prillidega öökull ja teiselpool on muidugi­mõista raamatud, sest mis oleks veel parem raamaturiiul kui üks korralik sarv! Selle pildi on joonistanud raamatukoguhoidja Sandra Pahk.

Sandra ja raamatukogu juhataja Ene Vannase loodud on ka raamatukunst raamatukogu­hoidja tööruumis üldteoste riiulil. Vanadest mahakantud raamatutest saab oskusliku voltimise ja vahel ka lõikamise tulemusel igasuguseid kujusid välja võluda. Esimene seesugune töö, mille Sandra ette võttis, oli süda. Seejärel tulid juba kass, hobune, lind, karu… Sandra ja Ene on teinud ka töötube, viimati Hiiumaa kirjandusfestivalil. Eks tuleb töötube veelgi, sest kõigil meil on kodus vanu 60 000 tiraažiga raamatuid, ja mõnikord on neid isegi mitu – miks siis mitte teha mõnest neist hoopis midagi uut?

Palade raamatukogus leidub niisiis loomingulisust küllaga. Aga lisaks sellele on seal ka praktilist, näiteks kaks tööarvutit ja võimalus väiksema klassiga tunde läbi viia, selleks annab üks raamatukogu tiib, uksest ja vasakule, hea võimaluse. Paremale pöörates on läbi kaarjate ukseavade kauguses näha raamatukoguhoidja lauda ja enamasti istub selle taga Sandra. Esimeses toas paremat kätt on praegu väljapanek raamatutest, mil pealkirjas sõna “suvi”. Neid on üllatavalt palju ja ka väga erinevaid. Näiteks “Suvi paljajalu”, “Tõelise armastuse suvi” või ka “Hull suvi”, kõigile midagi. Järgmises toas, liikudes aina edasi viimase toa poole, on lauake ja toolid ning perioodika, mida seal mõnusasti lugeda. Väljas on ka uuemad Loomingu Raamatukogud. Kolmandas toas ongi üldteosed, mille juures seesama ilus raamatukunst, aga väljas on ka uudiskirjandus. Sellega aga Palade raamatukogu ei lõppe – edasi ja vasakule minnes avaneb vaade väiksele lauakesele ja toolidele selle ümber, see on lastekirjanduse tuba. Seal on praegu välja­panek Leelo Tungla 75. sünnipäeva puhul ja muidugi Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud Lugemisisu raamatud. Väga tore leid oli lapse käekirjaline paber: “Palade raamatu­kogu TOP 3. Kirjuta enda lemmikud”, mille all korralik tabel, kus tõepoolest päris palju nimesid ja lemmikraamatuid välja toodud. Sandra rääkis, et tema poole pöördus üks õpilane sooviga selline top koostada, Sandra aitas omalt poolt siis tabeli struktuuriga.

Vahel on tunne, et raamatukogus on 365 last, ehkki neid on tegelikult ainult 5 – rääkis Sandra. Lapsed tunnevad end raamatukogus pingevabalt, see on suur usaldus. Sandra on lastele palju ette lugenud ja pärast loetu üle arutlenud. Ega pikki jutte nad kuulata ei viitsi, aga natukese haaval on võimalik neid raamatute huvitavasse maailma meelitada küll.

Ehkki raamatukogu on koolis, käib seal ka inimesi, kes enam pole kooliealised. Muuhulgas leiavad sealt ka mõne vaiksema hetke õpetajad, kel kooli melust võib vahel villand saada. Koostöö raamatukogu ja õpetajate vahel on Sandra sõnul väga hea, üksteist toetatakse. Raamatukogu uks on aga loomulikult avatud kõigile ja see on kogukonnale oluline koht.

Palade raamatukogu on avatud kuni 15. augustini järgnevalt: E 10–16, K 10–18, N 13.15–16.00, R 10–16. Pärast seda lahtioleku ajad seoses kooli alguse lähenemisega veidi muutuvad. Aga loomulikult on olemas ka tagastuskast ja laenutuskapp ukse taga, mis annavad võimaluse muul ajal raamatutega toimetada. Telli­miseks helistada 469 4537 või kirjutada raamatukogu.palade@hiiumaa.ee