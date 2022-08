Millal saab korda Sireli tänav?

ANDRUS ROOSA

Küsimus teile, lugupeetavad, kes te olete valitud senna Kärdla Keskväljaku uhkesse majja meite elujärge paremaks muutma. MILLAL SAAB KORDA SIRELI TÄNAV?Isiklikult olen käinud kolme erineva ametniku jutul. Nimesid ei nimeta, kuna nemad erinevatel põhjustel selles majas enam ei tööta ja küllap lahkusid koos nendega ka lubadused, teha tänav korda suvel (aastaarvu ei nimetatud), mingil ajal augustis ja siis kui uus tänavavalgustus paigas. Paar suve on mööda läinud – ka augustikuid ja uued tänavalaternad ka paigas, aga… augud ilutsevad endiselt.Siinkohal tuletaks teile, vastava ala ametnikud, meelde, et vaatamata tupiku märgile teeotsas on Sireli ikka endiselt linna­tänav, kus elab väga arvukalt eakaid inimesi, keda on kahju vaadata, kuidas nad peavad kas jala või jalgrattal laveerima mööda arvukatest tänavaaukudest ja kuhu sa laveeridki, kui iga augu kõrval on uus auk ja nende vahel omakorda veel auk.Arusaadav, et ajad rasked ja rahapuudus suur, aga ehk siiski annab enne talve midagi ära teha. Kasvõi nii palju, et suuremad augukohad ära tasandada ja üle pinnata.Juuresolevad pildid on tehtud kõige hullematest kohtadest, kuid ega need teisedki paremad välja ei näe.

vallakodanik