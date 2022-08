Mees lõi teist meest, kes sai viga

TÕDEMUS

“Arvan, et kõige parem on, kui Narvas olev tank viidaks Hiiumaa militaarmuuseumi, nagu muuseum on taotlenud. Isegi Sinimägede muuseum on liiga lähedal, et vältida “palverännakute” raja tekkimist lihtsalt teise kohta. Tank tuleb Narvast “lahti siduda”, võimalikult depolitiseerida, et ta oleks edaspidi lihtsalt üks näide tanki tüübist T-34, mis osales teises ilmasõjas. Ma ei pea mõttekaks püüdlusi, siduda seda tanki kuidagi ekstra Ukraina sündmustega, võõbata teistesse värvidesse või üritada talle anda mingeid muid tähendusi.”

Ajakirjanik TOOMAS MATTSON,

FB, 9. august 2022.