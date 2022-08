Maakonnalehe turniiril leidub eakaaslasi

KADI KIIVER

Hiiu Lehe 65. võrkpalliturniiriga sama pika ajalooga turniire peetakse Jõgeva ja Võru maakonnas.Tänavu 65. korda toimuval Hiiu Lehe võrkpalli rahva­turniiril osaleb 20 naiskonda ja 19 meeskonda 300 registreeritud mängijaga. Kärdla staadionile paigaldatakse 12 väljakut, kus selgitatakse turniiri karikavõitjad.Hiiumaa sporditegelane, kergejõustiklane, võrkpallur ja võrkpallitreener Ene Mänd, kelle teeneid on Eesti president tunnustanud Valge­tähe teenetemedaliga, oli aastaid turniiri korraldaja. Nüüd, juubeli­turniiri eel võttis Ene toimetusega ühendust ja avaldas lootust, et ehk saab tänases lehes lugeda ka ajaloolisest Hiiumaa võrkpalliturniirist.“Seoses sellega tekkis mul mõte, et tõenäoliselt on meie kohalik leht ainuke leht, mis on järjepidevalt 62 aastat, välja arvatud need aastad kui hiidlastel enda lehte ei olnud, ühte spordisündmust kureerinud,” oletas Mänd. “On ju ikkagi ilus ja uhke, et vaatamata erinevatele aegadele ja oludele on üks kohalik ajaleht hakkama saanud sellise asjaga!”Hea mõte andis ajendi uurida, kuidas siis on lood teistes maakondades. Lahkelt tuli appi Eesti Meedialiidu tegevjuht Maige Prööm, kes saatis päringu maakonnalehtedele edasi.Vastuseid tuli mitu ja selgub, et maakonnalehtede toimetused on eest vedanud mitmesuguseid spordi­sündmusi – teate­jooksud, korvpalli­turniirid, võistu ujumine jms. Vooremaa pea­toimetaja Tiit Lääne ütles, et Jõgeva maakonnalehe võrkpalliturniir toimub sel sügisel 66. korda. Ehk nende turniir on aastajagu vanemgi. Vastavalt lehe nime muutumisele oli see kunagi Kolhoosniku ja Punalipu karikaturniir, nüüd Vooremaa karikaturniir.Erinevus on ehk selles, et Vooremaa turniiri kohta kirjutatakse sealses lehes, et see kipub kokku kuivama. Näiteks 2018. aastal tuli välja vaid kaks naiskonda ja üks meeskond. Hiiu Lehe turniir aga on jätkuvalt populaarne ja nüüdseks ainult eelregistreerimisega nais- ja meeskondadele jagatavad kohad, kokku 40, täituvad kiiresti.Võrumaa Teataja vastutav väljaandja Kalev Annom kirjutas, et Jaan Gutmanni nimeline võrkpalliturniir toimus esimest korda 1959. aastal ja kestab tänaseni. Algselt oli see Võrumaa teataja eelkäija Töörahva Elu turniir. Lisaks viitas Annom, et umbes 70 aastat tagasi algatas tollane rajoonileht üle Tamula järve ujumise koos laulja Georg Otsaga, kes ka ise osales võistlustel. Viimane Georg Otsa ujumine oli üleeile, püha­päeval 7. augustil.Auväärse 65. toimumiskorrani jõudnud Hiiumaa maakonnalehe turniir algab laupäeval, 13. augustil kell 10 Kärdla staadionil. Turniir peetakse eelregistreeritud nais- ja meeskondade vahel ühe päeva jooksul. Mängitakse rahvusvaheliste saalivõrk­palli reeglite järgi lühendatud geimidega.Naiskonnad ja meeskonnad mängivad viies alagrupis, kõik võistkonnad omavahel läbi. Alagrupi kaks tugevamat pääsevad mängima turniiri võidukarika nimel, alagrupi kolmas ja neljas mängivad nn väikesele karikale. Võistluspäev kestab orienteeruvalt kella 18ni.Turniiri korraldab Hiiumaa võrkpalliklubi korraldus­toimkond koosseisus Siiri Sülla ja Kadi Kiiver, võistluse peakorraldaja järjepidevuse kandjana on ajaleht Hiiu Leht.Sportlasi tervitab Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ja avakõne peab Hiiu Lehe peatoimetaja Harda Roosna. Turniiri ajaks heisatakse Hiiu Lehe kajaka ja võrkpalliga lipp, mille 2007. aastal peetud 50. juubeliturniiril kinkis lehe eelmine omanik Arne Pagil.