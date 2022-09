Lõhe püsib

Nädalavahetusel aeti Narvas laiali avalik koosolek, millel plaanis osaleda poolsada inimest. Politsei katkestas avaliku koosoleku,

sest kaks seal osalenud inimest kandsid tanki sümboliga t-särki ja ei olnud nõus neid eemal­dama.

Laupäeval rääkis Katri Raik, kuidas teda on tänaval ähvardavalt kõnetatud. Veel on Raik öelnud, et kui Narva volikogu käsib vallal tanki pärast riigi vastu kohtusse minna, astub ta tagasi.

Opositsioonilise fraktsiooni Narva Heaks esimees Aleksei Jevgrafov aga ütleb, et Narva inimesed tunnevad, et nendega ei arvestata.

Riigikantselei tellitud uuringust selgus, et enamik eestlastest ei omista nõukogude ajal rajatud Teise maailmasõja mälestusmärkidele mingit tähendust. Suuremale osale venekeelsetest kohalikest tähistavad monumendid aga meeletuletust rahu hinnast.

Peaminister Kaja Kallas kutsus Narva volikogu tankisaaga järel kohtumisele – kas seal õnnestub arusaamu lähendada?

Juba homme on peaminister Hiiumaal ja kell 16–17 on tal kavas rahvakohtumine Kärdla kultuuri­keskuses. Saavad meie Kivi-Jüri kaitsjad ehk oma küsimused ka küsitud.

30. august 2022